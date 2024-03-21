رئيس اتحاد الجودو يتحدث عن استعدادات استضافة البطولة الأفريقية

أعلن اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي حالة الطوارئ استعدادا لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

ومن جانبه قال مرزوق علي، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق من أجل استضافة وتنظيم البطولة الأفريقية بشكل يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وأضاف مرزوق، أن الدولة المصرية باتت تمتلك قدرات لا حصر لها، وأن الجميع على قلب رجل واحد والهدف هو تنظيم البطولة بشكل مميز يتماشي وقدرات مصر في استضافة أكبر الأحداث العالمية.

وكشف رئيس الاتحاد المصري عن وجود تعاون كبير مع وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي وأيضا اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، من أجل تذليل كافة العقبات وإخراج البطولة بشكل مميز.

وكان اتحاد الجودو قد كشف النقاب عن شعار البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتجري الآن الاستعدادات بقوة لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بوصول الوفود والمنتخبات.