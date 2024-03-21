مسلسل لحظة غضب الحلقة 11| تحول جذري في شخصية صبا مبارك

تحولت شخصية صبا مبارك للأقوى و دافعت عن صديقتها ناردين فرج أمام إهانات زوجها وضربه لها، ومن ثَم عاتبتها على كذبها في أمر مقتل زوجها وهو مازال على قيد الحياة.

تبدأ الحلقة الـ 11 من لحظة غضب بظهور زوج ناردين فرج أما صديقتها صبا مبارك التي أوهمتها بقتله.

اعترفت ناردين فرج بضعفها أمام مشاكلها رغم مهاراتها في مساعدة الآخرين في أزماتهم، مما جعلها تسرد لها حادث مقتل زوجها من وحي خيالها التي تريد تنفيذه بالفعل.

ومن ناحية أخرى تفضل صبا مبارك في تنفيذ المهمة التانية التي كلفها بها آسر “علي قاسم”، ليتصل سريعًا بالنجدة ويبلغهم بجريمة قتل حدثت في الشقة المجااورة له.

تعرض حلقات مسلسل لحظة غضب عبر أحد المنصات الترفيهية حصريًا، ضمن الماراثون الدرامي المتنوع بين القاضيا الاجتماعية والسياسية والكوميدية.

تبدأ الحلقة في الـ 11 مساءً يوميًا عبر منصة watch it.

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم.

كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.



أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.