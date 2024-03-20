لميس الحسين تنافس على ذهبية فردى تنس السيدات فى الالعاب الأفريقية وبطاقة التأهل الأوليمبية

تخوض لاعبة منتخب مصر الوطنى للتنس للسيدات مواجهة قوية غدا الخميس أمام لاعبة كينيا انجيلا اكوتيي فى نهائى منافسات فردى سيدات التنس بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا فى غانا.

وتنافس لميس الحسين على الميدالية الذهبية وبطاقة التأهل إلى منافسات التنس بدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة باريس 2024 .

وتسعى لميس الحسين للحصول على بطاقة التأهل المباشر إلى باريس 2024 لتكرار إنجاز ميار شريف عندما تأهلت إلى طوكيو 2020 .

وضمت بعثة التنس المصرية إضافة خمس ميداليات متنوعة إلى رصيد البعثة المصرية ككل فى دورة الالعاب الأفريقية حيث تأهل الثنائى المصرى ساندرا سمير وميرنا رفعت إلى نهائى الزوجى ايضا وخرج كل من محمد صفوت وميار شريف وساندرا سمير من المربع الذهبى لمنافسات الفردى.