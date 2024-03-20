منتخب الطائرة يهزم جامبيا ويتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة في مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري، بعدما تخطى نظيره جامبيا بنتيجة 3/0 في مباراة الدور ربع النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/21

25/18

25/19

ومن المقرر أن يواجه الفراعنة في نصف النهائي، الفائز من لقاء غانا ونيجيريا.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة بعدما نجح في إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة بالفوز على نيجيريا في أولى مبارياته بنتيجة 3/1، ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/2 وأخيرًا الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 3/0.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة كلًا من : أشرف اللقاني ، مصطفى جابر ، سيف عابد ، رضا هيكل ، عبد الرحمن الحسينى ،محمد عسران ،أحمد عزب، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات ، حماده عثمان ، محمد عادل ، محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة، أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما و أحمد سعيد المحلل التقني و الدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي.