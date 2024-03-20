بالصور.. المصارعة ينظم جولة سياحية لوفد الاتحاد الدولي للأهرامات على هامش بطولة أفريقيا

قامت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للمصارعة بتنظيم جولة سياحية لوفد الاتحاد الدولي والحكام لمنطقة الأهرامات بالجيزة على هامش البطولة.

واشاد وفد الاتحاد الدولي بتنظيم البطولة التي أقيمت على أعلى مستوى معربا عن سعادة بزيارة اهرامات الجيزة والتواجد في مصر أرض الحضارة.

واسدل الستار مساء أمس الثلاثاء على منافسات بطولة افريقيا للمصارعة والتي أقيمت على الصالة الدولية ببرج العرب بالاسكندرية بمشاركة 371 لاعبا ولاعبة مثلوا 27 دولة في مختلف المراحل السنية .

وشهدت منافسات البطولة سيطرة مصرية على الذهب الأفريقي ففي المصارعة الرومانية حقق لاعبو منتخب مصر 10 ميداليات منها 9 ميداليات ذهبية وميدالية فضية.

وحقق لاعبو المصارعة الحرة 10 ميداليات بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية.

وحقق منتخب المصارعة النسائية 4 ميداليات في اليوم الأول بواقع فضيتين وبرونزيتين بجانب 3 ميداليات فضية في اليوم الثاني .

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