تكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين بمدينة سوهاج الجديدة

تابع المهندس أسامة الكسان نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة وإدارة الكهرباء بالجهاز أعمال شركة صيانة الكهرباء في إصلاح الأعطال وتغيير الكشافات الكهربائية الصوديوم بكتشافات ليد موفرة للطاقة وتغيير الاعمدة الكهربائية المتهالكة لإظهار المدينة فى أجمل مظهر جمالي بناء على تعليمات المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة .

وأكد المهندس أسامة الكسان على الإهتمام الدائم والمستمر بأعمال الصيانة الشاملة لشبكة الإنارة بمدينة سوهاج الجديدة وأصدر تعليماته لشركة المقاولون العرب المسند لها أعمال الصيانة بوضع خطة زمنية مكثفه لتلافي أي ملاحظات بشبكة الإنارة بالمدينة وجاري حاليا تنظيم الأسلاك داخل أعمدة الإنارة مع غلق أبواب الكشافات وتم البدء فى المحاور الرئيسية وجارى استكمال باقى مناطق المدينة بالتتابع .





كما تم التنبيه بسرعة استبدال الكشافات التالفة في جميع المناطق وإصلاح أعطال الكابلات وإعادة تأهيل الولاعات بجميع المناطق وصيانة أعمدة الحدائق (الديكور) وتركيب لمبات موفرة وتوفير المعدات اللازمة لسرعة إنجاز العمل من لوادر وسيارات وأبراج لسرعة تلافى أي ملاحظات وتغيير الأعمدة التالفة نتيجة حوادث الطريق .





ومن جانبه قال المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس الجهاز بأنه تم صدور أمر اسناد لشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق للقيام بأعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكات الإنارة بالمدينة .





كما وجه رئيس الجهاز بضرورة المرور النهاري والليلي لرصد أي مخالفات وسرقات للتيار الكهربائي وتحرير محاضر لأي شخص يقوم بسرقة التيار الكهربائي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مثل هذه الحالات من أجل الحفاظ على المال العام وحق الدولة .





وأكد عبد الله بأنه تم استبدال عدد 2300 كشاف صوديوم بكشافات ليد قدرة 105وات موفرة للطاقة لتركيبها بجميع محاور المدينة الرئيسية وتم تركيب عدد 226 كشاف ليد قدرة 105 وات بمنطقة ابني بيتك 2 قضلا عن تركيب عدد 1030 كشاف ليد قدرة 105 وات بمنطقة الشريط المميز بعرض 100 متر شرق مدخل المدينة الشمالي .





كما أكد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة على أنه جاري تصنيع عدد 5800 كشاف ليد قدرات 105 وات و150 وات لاستبدال باقي كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة .