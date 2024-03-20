الصين: تمرير مشروع مرسوم حماية الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية

أكد مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، أن تمرير مشروع مرسوم حماية الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة - له "أهميته البارزة" في ممارسة مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

وقال بيان صدر عن المكتب، نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأربعاء، إن التشريع يمثل الجهود التي تبذلها منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة للوفاء بواجبها الدستوري المنصوص عليه في المادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة كما يظهر التشريع التطلعات المشتركة للأهالي وسيوفر أساسا متينا لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي وللازدهار.

وذكر البيان أن المرسوم بعد أن أقره المجلس التشريعي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بالإجماع، يضمن رفاهية وحقوق ومصالح أهالي هونج كونج، في حين توفير الحماية للمؤسسات والمنظمات والموظفين الأجانب في هونج كونج للانخراط في التبادلات المشروعة وكذا أنشطة الأعمال كما أنه سيساعد على خلق بيئة أعمال آمنة ومناسبة وفعالة، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وتدعيم التنمية عالية الجودة.

وأوضح البيان أن الافتراءات المحسوبة على تشريع المادة 23 والمحاولات المغرضة لتخريب مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، لن تقف في طريق هونج كونج للانطلاق نحو الازدهار مؤكدا أن الحكومة المركزية الصينية تنفذ بشكل كامل وأمين وثابت مبدأ "دولة واحدة ونظامان" وتدعم هونج كونج بقوة في تحقيق تنمية أفضل وأسرع بالإضافة إلى تعاون أوثق مع العالم أجمع.

وكان المجلس التشريعي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة قد وافق أمس الثلاثاء على مشروع مرسوم حماية الأمن القومي للمنطقة، مما يمثل علامة بارزة لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في الوفاء بواجبها الدستوري على النحو المنصوص عليه في المادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة

وفي سياق متصل أعلنت جامعة تشجيانج الصينية أن فريق بحث صيني استخدم غددا ليمفاوية مجففة بالتجميد لتحسين التأثير العلاجي للأدوية المضادة للأورام.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، نقلا عن دراسة نشرت لفريق البحث الصيني، أن باحثين من كلية العلوم الصيدلانية بجامعة تشجيانج والمستشفى الأول التابع لكلية الطب بالجامعة توصلوا إلى فكرة تحميل الخلايا التائية (T-Cell) لمستقبلات المستضدات الخيمرية بالغدد الليمفاوية التي غالباً ما تتم إزالتها أثناء جراحة الأورام ويستخدم الباحثون تكنولوجيا التجفيف بالتجميد للحفاظ بشكل فعال على البنية المسامية والمكونات النشطة للغدد الليمفاوية، ومن ثم يقومون باستخدامها كوسيلة لتخزين وتوصيل الأدوية المضادة للخلايا السرطانية، ما يجعل العلاج أكثر فعالية وطويل الأمد..