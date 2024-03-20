سقوط 100 شهيد خلال 24 ساعة في غزة (شاهد)

قال مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن هناك ما يزيد عن 100 شهيد وأكثر من 162 مصابا جراء 10 مجازر ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن آخر هذه المجازر ارتكبت في المنطقة الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية حينما باغتت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا بالصواريخ مما أدى إلى تدميره فوق رؤوس من فيه وتدمير المنازل المحيطة به مما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء على الفور (طفلان ورجل وسيدة)، بالإضافة إلى مجموعة من الإصابات والمفقودين.

وتابع أن الطواقم الإغاثية وسيارات الإسعاف والمواطنين مازالوا يقومون بجهود لإنقاذ أرواح المفقودين أسفل المنزل المدمر، موضحا أن القصف يأتي إلى جانب المحاصرة الطويلة لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، مما أدى إلى ارتفاع أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين.

حكومة نتنياهو تعتزم الاجتياح البري لرفح الفلسطينية



يذكر أن قناة "القاهرة الإخبارية" عرضت اليوم تقريرا بعنوان "في ظل انقسامات داخلية ومخاوف خارجية.. حكومة نتنياهو تعتزم الاجتياح البري لرفح الفلسطينية".

وقال التقرير: "في ظل انقسامات داخلية ومخاوف خارجية أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيسيت على عزم الحكومة الإسرائيلية للاجتياح البري لرفح الفلسطينية، وهي الخطوة التي حذر منها المجتمع الدولي نظرا لخسائرها الفادحة في صفوف المدنيين إن تمت".

منع جيش الاحتلال من تنفيذ عملية برية في رفح

وأضاف: "تصريحات نتنياهو عن اجتياح بري لرفح الفلسطينية تأتي بعد اتهامه مسؤولين في إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة لمنع جيش الاحتلال من تنفيذ عملية برية في رفح في الوقت الراهن نتيجة رفض واشنطن أي عملية لا تحمل خطوة واضحة تضمن سلامة المدنيين".

وتابع: "وفي موقف دولي جديد يضاف للمواقف الرافضة لاجتياح رفح الفلسطينية أكدت رئيسة الوزارء الإيطالية جورجيا ميولني معارضة إيطاليا قيام إسرائيل بأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية والذي يمكن أن يكون له عواقب كارثية على المدنيين المتكدسين في تلك المنطقة".