سيطرة مصرية على ميداليات بطولة أفريقيا للمصارعة بالإسكندرية

اختتمت مساء أمس منافسات بطولة افريقيا للمصارعة والتي أقيمت على الصالة الدولية ببرج العرب بالاسكندرية بمشاركة 371 لاعبا ولاعبة مثلوا 27 دولة في مختلف المراحل السنية .

وشهدت منافسات البطولة سيطرة مصرية على الذهب الأفريقي ففي المصارعة الرومانية حقق لاعبو منتهدخب مصر 10 ميداليات منها 9 ميداليات ذهبية وميدالية فضية.

وحقق الميدالية الذهبية كل من عبداللطيف منيع في منافسات وزن 130 كجم و شعبان صافي في منافسات وزن 55 كجم و مصطفى حسين في منافسات وزن 67 كجم و عماد أشرف في منافسات وزن 97 كجم وهيثم فهمي في منافسات وزن 60 كجم وأدهم ايمن في منافسات وزن63 كجم و محمد إيهاب في منافسات وزن 77 كجم ومحمود وليد في منافسات وزن 82 كجم ونور الدين هاني في منافسات وزن 87 كجم.

وحقق الميدالية الفضية اللاعب عماد محمد إبراهيم في منافسات وزن 72 كجم.

وحقق لاعبو المصارعة الحرة 10 ميداليات بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية، حيث حقق الميداليات الذهبية كل من: شهاب الدين إمام و عبدالرؤوف ومحمد أحمد فرغلي و محمد مصطفى علي و يوسف إبراهيم حميده.

وحقق الميدالية الفضية كل من: أحمد صادق عبدالفتاح

و ناصر سيد فارس و عبدالرحمن إبراهيم لبيب.

بينما حقق الميداليات البرونزية كل من: عبدالرحمن السيد و حسن محمد الشحات و محمد طارق عبده.

وحقق منتخب المصارعة النسائية 4 ميداليات في اليوم الأول بواقع فضيتين وبرونزيتين بجانب 3 ميداليات فضية في اليوم الثاني .

وحققت الميدالية الفضية كل من فرح حمادة في منافسات وزن 62 كجم و منه هلال عثمان في منافسات وزن 68 كجم، و آيه عيد جمعه وهنا علي حماده وموده بدوي حامد.

بينما حققت البرونزية كل من: هدير وائل في منافسات وزن 53 كجم وشيماء خليفة في منافسات وزن 57 كجم.