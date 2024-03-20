10 آلاف جندي من اليونيفيل يعملون على خفض التصعيد بالحدود اللبنانية الإسرائيلية

قال مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك تطورات كبيرة فيما يتعلق بضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عام 2006 الخاص بوقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني.

الأمم المتحدة

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" كانت تحتفل بالأمس بذكرى تأسيسها وخلال الاحتفال شدد رئيس القوة الأممية على ضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701 مؤكدا أن جنود اليونيفيل البالغ عددهم أكثر من 10 آلاف جندي من 47 دولة من مختلف دول العالم يعملون على خفض التصعيد والتوتر القائم على الحدود.

اعتداءات على عدة بلدات لبنانية

وتابع: "بالأمس كان هناك اعتداءات على عدة بلدات لبنانية، وتعرضت 15 بلدة لغارات جوية أو قصف مدفعي، كما نفذ حزب الله من الجنوب اللبناني 9 عمليات باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية".

مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت يوضح آخر تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وذكرمراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، في وقت سابق، إنه كان هناك عمليات قصف إسرائيلية مكثفة لعدد من البلدات على الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل في الجنوب اللبناني، حيث استهدفت إسرائيل بغارات جوية عددا من المناطق والبلدات في القطاع الأوسط في الجنوب اللبناني سواء ليل أمس أو صباح اليوم.

استهداف منطقة ميس الجبل بغارة جوية ثم قصف مدفعي

وأضاف: "واستهدفت قوات الاحتلال بلدة العديسة 3 مرات في ليلة واحدة، وهي البلدة التي تقع في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، وتم استهداف منطقة ميس الجبل بغارة جوية ثم قصف مدفعي، وتستهدف هذه الغارات منازل خالية من السكان بهذه المنطقة ولكنها قد تحدث أضرارا بمنازل أخرى مأهولة بالسكان".

وتابع: "ربما يستهدف جيش الاحتلال هذه المنازل ظنا منه أن عناصر حزب الله يلجأون لهذه المنازل من أجل تنفيذ عمليات بالجنوب وبالفعل نفذ حزب الله 6 عمليات".