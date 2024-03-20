أڤايا: سعداء بتنفيذ أنظمة الاتصالات لاستاد العاصمة الإدارية الجديد

أعرب أحمد فايد المدير الإقليمي لشركة أڤايا لدول شرق وغرب ووسط أفريقيا، عن سعادته بتنفيذ الشركة أنظمة الاتصالات للصرح الرياضي العالمي استاد العاصمة الإدارية الجديد، لضمان تجربة رياضية مميزة وفعالة.

أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة عن تنظيم حفل افتتاح استاد العاصمة الإدارية الجديد، خلال افتتاح بطولة كأس العاصمة التي تستضيفها مصر، بمشاركة منتخبات مصر، نيوزيلندا، كرواتيا، وتونس.

أضاف فايد: "نفخر في أڤايا بأن نكون جزءًا من هذا الحدث التاريخي، ونتطلع إلى مشاركة الجميع في هذا الافتتاح الكبير الذي يليق بمكانة الصرح الرياضي العالمي.