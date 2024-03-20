TikTok يدفع للمبدعين لتحسين لعبة البحث

يميل TikTok أكثر إلى استخدام تطبيقه كمحرك بحث.

سيتم الآن الدفع لمنشئي المحتوى الذين يكسبون المال على النظام الأساسي بناءً على مدى تلبية المحتوى الخاص بهم لما يبحث عنه المستخدمون الآخرون. يطلق TikTok على هذا المقياس اسم "قيمة البحث"، وهو أحد العناصر الأربعة الأساسية في تحديد عوائد منشئي المحتوى. أعلنت TikTok عن التغيير كجزء من برنامج تحقيق الدخل الجديد المسمى Creator Rewards.

هذا المقياس هو إصدار TikTok لتحسين محركات البحث (SEO). أحد أساليب تحسين محركات البحث هو البحث عن الكلمات الرئيسية، حيث يقوم الناشرون بإنشاء محتوى يتوافق مع ما يبحث عنه الباحثون (الغالبية العظمى منهم يستخدمون Google). في TikTok، قيمة البحث هي ما إذا كان منشئ المحتوى ينشر محتوى يتعلق بالموضوعات التي يبحث عنها المستخدمون في التطبيق. يشجع TikTok منشئي المحتوى على استخدام أداة جديدة تسمى Creator Search Insights للبحث في عمليات البحث الشائعة.

وقالت الشركة في منشور بالمدونة: "من خلال هذه الأفكار، يمكن للمبدعين الحصول على الإلهام للمحتوى الخاص بهم، وتصميم استراتيجياتهم الإبداعية لتلبية اهتمامات الجمهور، وإنشاء محتوى يرغب الناس في رؤية المزيد منه".

توفر أداة الرؤى بشكل أساسي أفكارًا لمقاطع الفيديو التي يمكن لمنشئ المحتوى إنشاءها، استنادًا إلى البيانات الشخصية والعامة. على حسابي، على سبيل المثال، وضع TikTok علامة على "أزياء الخلافة" كموضوع موصى به بالنسبة لي لإنشاء محتوى عنه. مُدرج أيضًا: "كرسي هيرمان ميلر"، و"أفكار غرفة الجرونج الخيالية"، و"فطائر الفراولة". بالانتقال إلى علامة التبويب الأكثر عمومية والتصفية إلى فئة "السياحة"، يدرج TikTok "Grand Oasis Cancun" و"أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها" و"أساسيات حقيبة الظهر" من بين موضوعات أخرى.

إحدى الطرق لقراءة ذلك هي أن TikTok يحفز منشئي المحتوى على إنشاء مقاطع فيديو تلبي احتياجات العمل. إذا بحثت عن "أفضل متجر لإصلاح المكنسة الكهربائية في مدينة نيويورك" ولم تكن هناك مقاطع فيديو ذات صلة يمكن للنظام الأساسي تقديمها، فهذه مشكلة لـ TikTok - ربما سأترك التطبيق وأبحث عن ذلك على خرائط Google أو Yelp.

يشير هذا التركيز الواضح على المحتوى المرتبط باستعلام البحث أيضًا إلى أن النظام الأساسي يفكر بجدية أكبر في نفسه كمحرك بحث. وجد تقرير لشركة Adobe صدر في شهر يناير أن اثنين من كل خمسة أشخاص في الولايات المتحدة يستخدمون TikTok لهذا الغرض، وكان واحد من كل 10 مستخدمي Gen Z أكثر عرضة لاستخدام TikTok من Google. حذر المسؤولون التنفيذيون في Google من أن البحث قد يخسر قوته أمام TikTok.

إلى جانب قيمة البحث، يستخدم برنامج تحقيق الدخل لمنشئي المحتوى المُعاد تصميمه الأصالة ومدة التشغيل وتفاعل الجمهور لتحديد المبلغ الذي يكسبه منشئو المحتوى. استبدل البرنامج صندوق المبدعين الأصلي الذي تبلغ قيمته مليار دولار بتركيز جديد على مقاطع الفيديو التي تزيد مدتها عن دقيقة واحدة.