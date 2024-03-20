حظر TikTok يقلب اقتصاد التطبيقات العالمي رأسًا على عقب

من شأن حظر TikTok أو البيع القسري أن يشكل سابقة تاريخية يمكن أن تعطل النظام البيئي الإعلامي في الولايات المتحدة لسنوات قادمة.

سبب أهميته: إن قانون حظر TikTok أو فرض بيعه، مثل القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، لن يواجه تحديات أمام المحكمة فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى إثارة توترات اقتصادية أوسع بين الولايات المتحدة ومنافسيها.

وقال أنوبام تشاندر، الباحث الزائر في جامعة هارفارد وأستاذ القانون في جامعة جورج تاون: "قد يتبين أننا خلقنا سابقة تعود لتطاردنا".

وقال تشاندر لموقع Axios إن الدول الأخرى يمكن أن تستخدم خطوة الولايات المتحدة كأساس لإجبار الشركات الأمريكية على بيع عملياتها المحلية أو نقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى شركة أجنبية.

كن ذكياً: هذا القلق هو جزئياً ما يدفع بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل Meta، إلى البقاء هادئاً نسبياً بشأن قضية TikTok.

في حين أن شركة Meta دفعت في الماضي لشركة شؤون عامة لمشاركة قصص سلبية حول مشكلات الإشراف على محتوى TikTok، إلا أنها لم تضغط لصالح الحظر.

غالبًا ما تكون التطبيقات المملوكة لشركة Meta مثل WhatsApp وInstagram هي التطبيقات الأكثر تنزيلًا في الأسواق خارج الولايات المتحدة، إلى جانب التطبيقات الصينية مثل TikTok وCapCut وShein.

أقل من نصف إيرادات Meta (45%) جاءت من أمريكا الشمالية العام الماضي.

بالأرقام: حتى الآن في عام 2024، أكثر من ربع (26) من أكثر 100 تطبيق تم تنزيله في الولايات المتحدة مملوكة لشركات أجنبية، وفقًا لبيانات من Apptopia.

هذا ارتفاع من 20٪ في عام 2021.

بين السطور: في عام 2024، لن يقتصر الأمر على زيادة عدد التطبيقات من الصين وهونج كونج (6)، ولكن المزيد من التطبيقات من تلك المنطقة (4) وصلت إلى أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها في الولايات المتحدة حتى الآن. عامًا مقارنة بعام واحد فقط في عام 2021.

كان TikTok هو التطبيق الأكثر تنزيلًا في الولايات المتحدة في عامي 2021 و2022، بحسب Apptopia. وقد حل تطبيق التجارة الإلكترونية الصيني Temu محله في تلك القائمة في عام 2023.

حتى الآن هذا العام، يعد Instagram's Threads هو التطبيق الأكثر تنزيلًا في الولايات المتحدة، يليه TikTok وعملاق التجارة الإلكترونية الصيني Temu.

ويحتل تطبيق Shein، وهو تطبيق صيني آخر للتجارة الإلكترونية، المرتبة السادسة. CapCut، تطبيق تحرير الفيديو المملوك لشركة ByteDance الأم لـ TikTok، يحتل المرتبة السابعة.

وخارج الصين، تشمل تنزيلات التطبيقات الأمريكية الشهيرة شركة التسوق الكندية العملاقة Shopify، وشركة التصميم الأسترالية Canva، وتطبيقات ألعاب متنوعة من إسرائيل وروسيا وتركيا ودول أخرى.

Zoom: يدخل مطورو التطبيقات إلى السوق الأمريكية للاستفادة من حجمها وقدرتها الشرائية.

بدأت الشركات الصينية في دخول اقتصاد التطبيقات الأمريكي منذ سنوات بالألعاب، تليها وسائل التواصل الاجتماعي والآن تطبيقات التسوق.

وقال توم غرانت، نائب رئيس الأبحاث في Apptopia: "إنهم يستهدفون عملاء ARPU (متوسط الإيرادات لكل مستخدم) أعلى". "هذه هي الولايات المتحدة، وبعد ذلك يأتي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة."

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن TikTok حققت إيرادات بقيمة 16 مليار دولار في الولايات المتحدة العام الماضي.

الصورة الكبيرة: أثار مطورو التطبيقات الأجانب مخاوف بشأن مشاريع القوانين المقترحة التي يشعرون أنها يمكن أن تمنح الحكومة الأمريكية الكثير من السلطة لحظر التطبيقات من جانب واحد دون أدلة كافية على تهديدات الأمن القومي.

جادلت شركة بروتون، وهي شركة بريد إلكتروني مشفرة سويسرية، في الماضي بأن مشاريع القوانين الأخرى المصممة لحظر TikTok، مثل قانون التقييد، تمنح الحكومة الفيدرالية الكثير من السلطة المطلقة لحظر التطبيقات، "وهو ما قد يكون له عواقب غير مقصودة على حرية الإنترنت في الولايات المتحدة". طويل الأمد."

ويشير تشاندر إلى أنه إذا أقرت الولايات المتحدة مشروع قانون يحظر TikTok ما لم يتم بيعه، فسيثبت ذلك بشكل أساسي للدول الأخرى - وخاصة المتشككة في الخصوصية في أوروبا - أن التطبيقات الأمريكية يمكن أن تشكل تهديدات لخصوصية البيانات لمواطنيها.

ما يجب مراقبته: في الوقت الحالي، يبدو أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي قد فقد الزخم في مجلس الشيوخ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخاوف التعديل الأول.

وحذر مجتمع الاستخبارات في تقييم سنوي للتهديدات الأسبوع الماضي من أن الصين استخدمت TikTok للتأثير على الانتخابات الأمريكية الأخيرة، لكن الكونجرس فشل حتى الآن في تقديم أي دليل جديد يشير إلى أن TikTok استخدم التطبيق أو يستخدمه حاليًا للتجسس على الأمريكيين.

وقالت TikTok ردًا على تقييم التهديد إنها تتخذ إجراءات بانتظام ضد حملات التلاعب وتبلغ عنها علنًا.