فوداكوم تلغي 80 وظيفة في أكبر أسواقها

تخطط مجموعة فوداكوم لخفض الوظائف في جنوب أفريقيا، أكبر أسواقها، للمساعدة في خفض التكاليف.

قالت شركة فوداكوم ومقرها جوهانسبرج ردا على استفسارات الاثنين إن أكبر شركة لاسلكية في أفريقيا من حيث القيمة السوقية تتوقع إلغاء حوالي 80 وظيفة.

أضافت أن الشركة توظف نحو 5400 شخص، وستكون التخفيضات على جميع مستويات الشركة.

وقال متحدث باسم فوداكوم: "نحن نتأكد بشكل روتيني من أن عملياتنا التجارية مناسبة للغرض أثناء انتقالنا من شركة اتصالات إلى شركة تكنولوجيا رائدة". "بالإضافة إلى ذلك، تواصل شركة Vodacom South Africa التنفيذ الاستباقي لمختلف تدابير خفض التكاليف لضمان استدامة العمليات والحفاظ على المرونة المالية."

ويدفع النمو الفاتر في جنوب أفريقيا، حيث يبلغ معدل البطالة الرسمي 32.1%، والانخفاض في أسعار المعادن، الشركات إلى التخلص من الوظائف لخفض التكاليف. يقوم منتجو البلاتين في البلاد بتقليص أكثر من 6000 وظيفة.

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 3.5٪ اعتبارًا من الساعة 1.06 مساءً. في جوهانسبرج، متجاوزًا انخفاضًا بنسبة 0.8٪ في مؤشر الأسهم القياسي.

وقال ماثيو باركس، المتحدث باسم مؤتمر نقابات العمال في جنوب أفريقيا: "سنتبع كل البدائل لتخفيض النفقات". "لقد حققت شركة فوداكوم أرباحا هائلة وليس هناك أي مبرر لتسريح عامل واحد".

وارتفع صافي دخل فوداكوم بنسبة 9٪ (447 مليون دولار) في الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر، بينما قفزت التكاليف بنسبة 37٪.