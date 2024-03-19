مايكروسوفت تعين أحد مؤسسي DeepMind لقيادة قسم الذكاء الاصطناعي الجديد

أصبح لدى Microsoft الآن قائد وحيد يشرف على الذكاء الاصطناعي للمستهلك لأول مرة. ينضم مصطفى سليمان، أحد مؤسسي DeepMind، إلى الشركة من شركة Inflection AI المنافسة. سيحاول سليمان دفع مساعد الطيار الموجه للمستهلك إلى المستقبل، استعدادًا لما قد يكون معركة طويلة مع جوجل من أجل تفوق الذكاء الاصطناعي بين الشركات الخمس الكبرى في وادي السيليكون.

وسيكون المسمى الوظيفي الرسمي لسليمان هو نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقسم جديد يسمى Microsoft AI، وسيكون مسؤولاً مباشرة أمام الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا. وسينضم إليه كارين سيمونيان، المؤسس المشارك لشركة Inflection AI، والذي سيحصل على لقب كبير العلماء.

يمكن أن تكون كلمة "فوضوي" إحدى الطرق لوصف طرح برنامج Copilot من Microsoft. على الرغم من قفزتها السريعة من نقطة البداية لتحتل الصدارة على جوجل، ذكرت بلومبرج في يناير أن حصة بينج في السوق لم تحرك ساكنًا ضد منافسها في البحث. بالإضافة إلى ذلك، رفع أحد مهندسي مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام بلاغات حول سلامة DALL-E 3 وCopilot من OpenAI، حتى أنه رفع قضيته إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC). ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن جهود Google في مجال الذكاء الاصطناعي قد تشهد دفعة هائلة حيث يقال إنها تجري محادثات مع شركة Apple لتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بصانع iPhone.



عند إعلانه عن انتقاله إلى Microsoft، نشر سليمان على X (Twitter) أن "العديد من زملائنا الرائعين" من Inflection AI سينضمون إليه وإلى Simonyan في Microsoft AI. ولكن هذا قد يكون بخس. ذكرت بلومبرج يوم الثلاثاء أن مايكروسوفت بدلاً من ذلك "توظف معظم الموظفين من شركتها الناشئة Inflection AI". وفي منشور مدونة يعلن عن التغييرات، قالت شركة Inflection إنها تخطط "للاعتماد على أعمالنا في استوديو الذكاء الاصطناعي" في محور واضح في المؤسسة وبعيدًا عن برنامج Pi chatbot الذي يواجه المستهلك.

شارك سليمان في تأسيس شركة DeepMind في عام 2010، أي قبل أربع سنوات من شراء Google لشركة الذكاء الاصطناعي البريطانية الأمريكية الناشئة مقابل مبلغ يتراوح بين 400 مليون دولار و650 مليون دولار. ترك سليمان شركة DeepMind في عام 2019 للانضمام إلى Google، وبعد ثلاث سنوات، غادر ليشارك في تأسيس Inflection AI.

وكتب ناديلا في منشور على مدونة مايكروسوفت: "لقد عرفت مصطفى منذ عدة سنوات وأعجبت به كثيرًا كمؤسس لكل من DeepMind وInflection، وباعتباره صاحب رؤية وصانع منتجات وبانيًا للفرق الرائدة التي تسعى إلى تحقيق مهام جريئة". . وصف الرئيس التنفيذي الوافدين الجدد في شركة Inflection بأنهم "بعض من مهندسي الذكاء الاصطناعي والباحثين والبنائين الأكثر إنجازًا في العالم".

وشدد ناديلا على أن شراكة مايكروسوفت مع OpenAI لا تزال تمثل أولوية قصوى. يوفر صانع ChatGPT نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الأساسية لـ Copilot. وكتب: "يستمر ابتكارنا في مجال الذكاء الاصطناعي في البناء على شراكتنا الأكثر استراتيجية وأهمية مع OpenAI". "سنستمر في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بما في ذلك الأنظمة المخصصة وأعمال السيليكون لدعم خارطة طريق النموذج الأساسي لـ OpenAI، وكذلك ابتكار وبناء المنتجات فوق نماذجها الأساسية."

تصل هذه الأخبار حول دور سليمان وقسم الذكاء الاصطناعي بالشركة قبل أيام قليلة من حدث Microsoft Surface المقرر عقده في 21 مارس. إنه يحمل عنوان "عصر جديد من العمل"، لذا فمن المحتمل أن يركز على المؤسسات، على الرغم من ظهور مصطلح "الذكاء الاصطناعي" بالفعل. وتقول الشركة إنها ستعرض "الأحدث في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في بيئتك باستخدام Copilot وWindows وSurface". يمكنك مشاهدة ذلك عبر البث المباشر على موقع Microsoft على الويب أو العودة إلى هنا حيث سنغطي الإعلانات عند صدورها.