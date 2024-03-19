تحفة "غوغان الأفريقية" تطرح للبيع بالمزاد لأول مرة منذ ما يقرب من 40 عاما

صورة أليكسيس بريلر، الذاتية هي أول لوحة يراها الزوار عند دخولهم هذا المعرض، تحفة الفنان الجنوب أفريقي هي واحدة من حوالي 100 عمل فني معروض في دار مزادات سوثبي في لندن.

سيكون جزءا من بيع الفن الأفريقي الحديث والمعاصر الذي سيقام في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولكن قبل أن تذهب الأعمال تحت المطرقة ، هناك وقت للناس لرؤيتها عن قرب في هذا المعرض الخاص.

بالنسبة لغالبية اللوحات والمنحوتات ، هذه هي المرة الأولى التي يتم عرضها على الملأ.

يتم تمثيل ستة وستين فنانا من 23 دولة.

وتقول هانا أوليري، رئيسة قسم الفن الأفريقي الحديث والمعاصر في سوذبيز، إن المعرض يوضح الاتساع الواسع للفن الأفريقي، لذلك نسمي البيع" الفن الأفريقي الحديث والمعاصر ، لكنه عنوان صعب. كما تعلمون ، أفريقيا قارة ضخمة ، 54 دولة مختلفة ، عدد سكان سريع النمو.

من الصعب القول إن الفنانين في المغرب ينظرون إلى ما يفعله الفنانون في جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، ونحن لا ندعي أن هذا ما نقدمه هنا. ما نقدمه هو تنوع الفن وتنوع الفن والفنانين في القارة ، ومنصة للفنانين الذين ربما تم استبعادهم تاريخيا من سرد تاريخ الفن العالمي ".

ومن أبرز ما في عملية البيع فيلم "ميراج" للفنان المغربي محمد مليح، الذي يقدر بنحو 100 ألف جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن تصل قيمة إحدى مقطوعات الفنان النيجيري بن إنووو المرغوبة، وهي "رقصات أفريقيا"، إلى 70 ألف جنيه إسترليني.

وتبلغ تكلفة لوحة إيرما ستيرن عام 1937 "الحياة الساكنة مع البطيخ والدالياس" 150,000 ألف جنيه إسترليني.

لكن النجم هو "صورة الفنان كصاحب رؤية" لبريلر والذي تعتقد سوثبي أنه قد يصل إلى 300000 جنيه إسترليني، غالبا ما يشار إليه باسم "الغوغين الأفريقي".

يعتقد أن بريلر قد رسم هذا لمعرض في جامعة الفنون في بريتوريا في عام 1972.

لكنه تمسك بها بعد ذلك ، ويبدو أنه أولى اهتماما خاصا بها ، حتى أيامه الأخيرة.

"كان لا يزال في الاستوديو الخاص به عند وفاته ، وأضاف عناصر مثل التفاحة والطائر الذي تراه هنا. تمت إضافة بعض غطاء الرأس الخاص بالشخصية لاحقا. مما يعني أنه عاد إليها عدة مرات. لقد كانت حقا ذات مغزى كبير بالنسبة له ، ويصفها بأنها صورة ذاتية أيضا. كان هذا العمل في مجموعة خاصة منذ ثمانينيات القرن العشرين ، لذلك نحن متحمسون حقا لأنه ظهر مرة أخرى ونحن قادرون على إعادة اكتشافه وإظهاره للعالم ، "يوضح أوليري.

أقامت سوذبيز مزادات خاصة للفن الأفريقي الحديث والمعاصر منذ عام 2017.

لقد شهد الطلب على هذا النوع زيادة مطردة ، حتى المبيعات عبر الإنترنت خلال سنوات الوباء 2020-2022 أظهرت نموا قياسيا.

يقول أوليري، "المشترون لدينا عالميون حقا. في هذه الفئة ، رأينا عروض أسعار من 60 دولة مختلفة في ست قارات مختلفة، لكن أقوى المشترين والذين نركز عليهم حقا هم المشترون الأفارقة أنفسهم. إنهم الذين يعترفون بهؤلاء الفنانين، وأهميتهم، وهم الذين يقدرونهم أكثر من غيرهم، وهم بالتأكيد المشترين الذين نريد مخاطبتهم أولا وقبل كل شيء .

سيتم البيع في 21 مارس.