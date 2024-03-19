هاجر السراج تضع خالد النبوي في موقف حرِج

تستمر محاولات منى مختار أبو المجد (هاجر السراج) في إقناع أبيها بالسماح لها بالسفر في بعثة بالخارج حيث تتصل بوالدها لتطلب منه الحضور سريعًا حتى يقوم بإمضاء أوراق بمقر عملها بالجامعة تثبت رفضه سفرها حتى لا يضطرون لفصلها، فإذا به عندما يأتي، يفاجأ بالمشرف على رسالتها يقنعه مجددًا بسفرها ليدرك أنها نفذت به مقلبًا.

وذلك ضمن أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل الرمضاني إمبراطورية ميم الذي يعرض حاليًا على قناة دي ام سي دراما بالتوازي مع عرضه على منصة شاهد.

وتبوء محاولات منى بالفشل بعد هذا المقلب القصير، حيث ينصرف الأب مختار أبو المجد (خالد النبوي) سريعًا، رافضًا محاولة ابنته المستميتة في إقناعه بسفرها ويدور بينهما حوار حاد تحذره فيه بازدياد الفجوة بينهما، لتفاجىأ هى الأخرى عند خروجهما من حرم الكلية أنه يصطحب معه جارتهما مدام مي، لتقابلها مقابلة باردة بدافع شعورها بالغيرة على أبيها ثم تنهيها ساخرة،" أنا لسه عندي محاضرات، تتفضلوا معايا ولا أجيبلكم اتنين ليمون؟!".

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.