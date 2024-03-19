ألعاب القوى يحصد 3 ميداليات في اليوم الأول لمشاركته بدورة الألعاب الأفريقية

حقق لاعبو المنتخب المصري لألعاب القوى ثلاث ميداليات في اليوم الأول للعبة بالنسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليًا بمدينة أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.



واستطاع أبطال منتخب مصر تحقيق 3 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية فضية وميداليتين برونز.

حقق البطل المصري مصطفى عمرو الميدالية الفضية في منافسات رمي الجلة بعدما نجح في تحقيق رقم 20.7 متر.

فاز محمد مجدي ببرونزية نفس المنافسات بعدما جاء بالمركز الثالث بواقع 20.29 متر.

توج البطل المصري يوسف بدوي بالميدالية البرونزية في سباق 110 متر حواجز بعدما جاء في المركز الثالث بواقع 13.83 خلف بطل السنغال صاحب الذهبية وبطل الجزائر صاحب الفضية.

يترأس بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى في غانا، مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد، بينما يضم الجهاز الفني كلًا من: محمد عبد الرؤوف دياب مديرًا فنيًا، ياسر فتحي مدربًا لدفع الجلة، Adrian Zsolt مدربًا لإطاحة المطرقة، أحمد متولي مدربًا لرمي الرمح، وهشام حسن مدربًا للوثب الطويل.

تضم قائمة المنتخب 13 لاعب ولاعبة وهم: مصطفى عمرو ومحمد مجدي حمزة في سباق دفع الجلة، إيهاب عبد الرحمن ومصطفى عبد الخالق في سباق رمي الرمح، سالم محمد سالم في سباق 3000 متر موانع، مصطفى الجمل وأحمد طارق في سباق إطاحة المطرقة، محمد رجب في سباق 20 كم مشي، يوسف بدوي في سباق 110 متر حواجز، حازم جبريل في سباق 800 متر، وأحمد محمود طاهر في سباق عشاري.



ويضم باقي عناصر المنتخب اللاعبتين: إسراء محمد سمير في سباق الوثب الطويل والوثب الثلاثي، وروان أيمن إبراهيم في سباق إطاحة المطرقة.