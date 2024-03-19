تألق فراعنة التنس فى دورة الالعاب الأفريقية ومصر تضمن مكانا فى نهائى فردى السيدات

شهدت منافسات التنس بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا فى غانا تألق نجوم منتخبنا الوطني للرجال والسيدات.

وتأهل اربعة من نجومنا الى المربع الذهبى لمنافسات الفردى حيث صعد محمد صفوت فى منافسات الرجال وكل من ميار شريف وساندرا سمير ولميس الحسين فى منافسات السيدات.

وضمنت مصر مكانا لها فى الدور النهائى للسيدات حيث تلتقى ساندرا سمير مع لميس الحسين فى مواجهة مصرية خالصة بالمربع الذهبى لتضمن مصر بذلك المنافسة على ذهب السيدات وبطاقة التأهل الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 .

وفى منافسات زوجى السيدات تأهل الى المربع الذهبى كل من ميار شريف مع لميس الحسين وساندرا سمير مع ميرنا رفعت.

وتسعى بعثة التنس المصرى لتكرار الانجاز السابق الذى تحقق فى طوكيو 2020 عن طريق كل من محمد صفوت وميار شريف وحجز بطاقتى الصعود الى باريس 2024 للرجال والسيدات.

يذكر أن البعثة المصرية للتنس يترأسها عضو مجلس إدارة اتحاد التنس المهندس احمد عبده ومعه 8 لاعبين ولاعبات والمدربة علا ابو ذكرى.