Meta تطرح أخيرًا الموضوعات الشائعة على Threads

توفر Meta أخيرًا القليل من الرؤية حول أنواع المحادثات التي تحدث على منافسها على Twitter، Threads. وقال مارك زوكربيرج في منشور، إن الخدمة تطرح ميزة "الاتجاه الآن" لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة.

وتستخدم الميزة، التي بدأت الشركة اختبارها في فبراير، الذكاء الاصطناعي لعرض مجموعة من المواضيع "بناءً على ما يتفاعل معه الأشخاص الآن". ستظهر الاتجاهات في صفحة بحث المواضيع وستظهر أيضًا بين المشاركات في خلاصات For You للمستخدمين.

في الوقت الحالي، لا تزال الميزة محدودة إلى حد ما. تعرض المواضيع فقط خمسة موضوعات شائعة في وقت واحد، وهو ما من المحتمل أن يكون محاولة للحفاظ على القائمة منسقة نسبيًا وتجنب بعض المشكلات التي ابتليت بها الميزة على تويتر والآن X. وقالت Meta إنها توظف "متخصصين في المحتوى" من البشر لـ مراجعة الموضوعات والتأكد من امتثال الاتجاهات لقواعد السلامة الخاصة بالشركة.

ومع ذلك، فإن الوصول الرسمي للاتجاهات يجلب ميزة مطلوبة بشدة إلى التطبيق. حتى الآن، لم يكن لدى المستخدمين سوى طرق قليلة جدًا للتعرف على ما يتحدث عنه الآخرون خارج نطاق ما يمكنهم رؤيته في خلاصاتهم الخاصة. كما تمنح Trends المستخدمين طريقة لمواكبة بعض الأخبار والأحداث الجارية على المنصة، على الرغم من إحجام Meta عن "تشجيع" المحتوى الإخباري على Threads.