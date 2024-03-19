لن يضطر لاعبو Overwatch 2 إلى الدفع لفتح أبطال جدد

قامت Blizzard أخيرًا بتسهيل فتح أبطال جدد في Overwatch 2. وهذه أخبار كبيرة، حيث يشتكي اللاعبون بانتظام من مدى صعوبة الحصول على شخصيات جديدة في لعبة إطلاق النار المباشرة.

في الوقت الحالي، يحصل الأشخاص على أبطال جدد عن طريق دفع ثمن تذكرة المعركة وطحنها، أو شرائهم بشكل مباشر أو الانتظار حتى يصبحوا متاحين كمكافأة للفوز بعدد معين من الألعاب. يتغير ذلك مع الموسم العاشر القادم، حيث ستوفر الشركة الأبطال الجدد والقدامى مجانًا لجميع اللاعبين.

لا يتعلق هذا فقط بـ Venture، وهو بطل جديد تم إنشاؤه للموسم العاشر، بل يتعلق بجميع أبطال اللعبة الذين تم إصدارهم مسبقًا، مثل Mauga وIllari وSojourn وLifeweaver، من بين آخرين كثيرين. لا يزال يتعين على اللاعبين الجدد إكمال المقدمة، ولكن "بمجرد فتح الأبطال من قائمة Overwatch الأصلية، سيصبح جميع أبطال Overwatch 2 متاحين أيضًا."

وسوف يمتد هذا حتى إلى أبطال المستقبل. ستكون القائمة الكاملة لشخصيات Overwatch 2 قابلة للعب في جميع أوضاع اللعبة عندما يبدأ الموسم العاشر رسميًا في أبريل.



يعد هذا مجرد تغيير واحد قادم لكيفية تعامل اللعبة مع بطاقة المعركة، كما اقترح المخرج آرون كيلر في مقطع فيديو. ستبدأ Blizzard أيضًا في بيع المظاهر الأسطورية التي كانت متاحة سابقًا فقط من خلال بطاقة معركة مدفوعة الأجر، على الرغم من أن الأسعار والتوفر لا يزالان غير مؤكدين.

بالإضافة إلى ذلك، سيصبح ربح عملات Overwatch، العملة المهيمنة في اللعبة، أسهل قريبًا. في الوقت الحالي، يقوم الأشخاص بتجميع العملات المعدنية عن طريق الوصول إلى بطاقة معركة مميزة أو إكمال التحديات الأسبوعية أو شرائها مباشرة. وفي الموسم العاشر، ستصبح متاحة في المسارات المجانية لنظام تذكرة المعركة الخاص باللعبة. سيتمكن المعجبون من ربح ما يصل إلى 600 قطعة نقدية في كل موسم مجانًا، بعد أن كان 540.

وأخيرًا، هناك مسابقة جديدة داخل اللعبة تسمى Clash، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في Blizzcon العام الماضي. يتميز وضع حماية الأصناف النباتية هذا القائم على الفريق بخمس نقاط مرتبة على التوالي، والفريق الأول الذي يلتقط جميع النقاط الخمس أو يصل إلى الحد الأقصى من النقاط يفوز. يبدو أن وضع Clash الكامل لن يتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع الموسم العاشر، ولكنه سيأتي في وقت لاحق من هذا العام وسيتضمن خريطتين مخصصتين.

قامت Blizzard أيضًا بمعاينة الموسم 11 اليوم، والذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من هذا العام وسيتضمن خريطة Push جديدة تم تعيينها في بيرو، بالإضافة إلى نسخة معدلة من خريطة Colosseo ومقرها روما.