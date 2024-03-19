القبض على متهمين بحوزتهما كمية من الحشيش في الإسكندرية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، عن ضبط قضيتين"إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية لمخدر الحشيش وقطعتين سلاح بحوزة متهمان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.