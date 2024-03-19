الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن يواصل حملاته لضبط الخارجين عن القانون بدمياط

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية، شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، فى مديرية أمن دمياط، عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (25 كيلو جرام لمخدر البانجو - 7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (بندقية خرطوش- طبنجة – 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية").

 

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