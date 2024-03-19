الأمن يواصل حملاته لضبط الخارجين عن القانون بدمياط

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية، شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، فى مديرية أمن دمياط، عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (25 كيلو جرام لمخدر البانجو - 7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (بندقية خرطوش- طبنجة – 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية").