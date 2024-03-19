الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 3 قضايا إتجار في المخدرات بأسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية، شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، فى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة  بحوزة 5 متهمين " لـ 4 منهم معلومات جنائية".

 

وضبط 5 قطع سلاح نارى (بندقية آلية – بندقية خرطوش - 3 فرد محلى – خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتنفيذ 803 حكم قضائى متنوع.

مواد متعلقة

ضبط 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين

ضبط عاطلين بحوزتهما 39 ألف قطعة ألعاب نارية

حملات أمنية تضبط 318 قضية مخدرات خلال يوم

حقيقة تعرض النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل لإساءة معاملة

تحرير 380 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

ضبط تجار عملة بحوزتهم 1.2 مليون دولار و48 ألف ريال

ضبط استوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص"  في الهرم
الجريدة الورقية