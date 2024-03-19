ضبط 3 قضايا إتجار في المخدرات بأسوان

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية، شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، فى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 5 متهمين " لـ 4 منهم معلومات جنائية".

وضبط 5 قطع سلاح نارى (بندقية آلية – بندقية خرطوش - 3 فرد محلى – خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتنفيذ 803 حكم قضائى متنوع.