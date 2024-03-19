NVIDIA تتعاون مع Ubisoft لمواصلة تطوير الشخصيات غير القابلة للعب

تعمل NVIDIA على إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الشخصيات غير القابلة للعب (NPCs) منذ فترة. وتأمل الشركة أن تؤدي الشراكة المعلن عنها حديثًا مع Ubisoft إلى تسريع تطوير هذه التكنولوجيا، وفي نهاية المطاف، جلب هذه الشخصيات غير القابلة للعب التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى الألعاب الحديثة.

ساعدت Ubisoft في بناء "NEO NPCs" الجديدة باستخدام تقنية Avatar Cloud Engine (ACE) من NVIDIA، بمساعدة خبراء NPC الديناميكيين في Inworld AI. النتيجة النهائية؟ الشخصيات التي لا تكرر نفس العبارة مرارًا وتكرارًا، مع تجاهل الفوضى العنيفة المحيطة بها.

يقال إن الشخصيات NEO NPCs تتفاعل في الوقت الفعلي مع اللاعبين والبيئة والشخصيات الأخرى داخل اللعبة. تقول NVIDIA إن هذا يفتح "إمكانيات جديدة لسرد القصص الناشئة". ولتحقيق هذه الغاية، قام فريق السرد في Ubisoft ببناء خلفيات كاملة وقواعد معرفية وأساليب محادثة لاثنين من الشخصيات غير القابلة للعب كدليل على المفهوم.

هذه شخصيات مكتملة تتمتع "بوعي بيئي وسياقي" إلى جانب ذاكرة المحادثة. تقول NVIDIA أن كل شخصية تتفوق في "التعاون واتخاذ القرار الاستراتيجي". قامت الشركة أيضًا بدمج تقنية Audio2Face الخاصة بها للسماح بالرسوم المتحركة المناسبة للوجه ومزامنة الشفاه. تقترح NVIDIA أن هذه الشخصيات تدفع "حدود تصميم اللعبة والانغماس فيها".

لم تعلن الشركة صراحةً أن هذه التقنية ستأتي إلى عناوين Ubisoft في المستقبل القريب، ولكن من المؤكد أنها موجودة على خريطة الطريق. ربما ستتمكن قريبًا من رؤية ما يفكر فيه الرجل العجوز اللطيف الموجود خارج النزل بشأن قيامك بتدمير المدينة بأكملها تمامًا. ألن يكون ذلك ممتعًا؟

هذا ليس الإعلان الكبير الوحيد المتاخم للذكاء الاصطناعي من NVIDIA هذا الأسبوع. كشفت الشركة للتو عن الجيل التالي من وحدات معالجة الرسومات، وهو تطور للرقائق المستخدمة لتدريب نماذج اللغات الكبيرة. تعد الشركة بأن شرائح Blackwell الخاصة بها أسرع بسبع إلى 30 مرة من سلسلة H100 وتستخدم طاقة أقل بـ 25 مرة.