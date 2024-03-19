(شاهد) العرض الرسمي لفيلم ديزني Star Wars: The Acolyte

استنادًا إلى ملخص Stars Wars: The Acolyte، يمكنك توقع أكثر من مجرد مشاهد الحركة النموذجية وبناء عالم الخيال العلمي من العرض. يبدو أنها تحتوي على ميل غامض وإثارة قد تجدها جذابة حتى لو لم تكن من محبي Star Wars ولكنك تحب هذا النوع المعين - والآن أصدرت Disney + مقطعها الترويجي الرسمي لإعطائك فكرة عما يمكنك توقعه . حرب النجوم: تدور أحداث قصة المساعد في نهاية عصر الجمهورية العليا، قبل حوالي قرن من أحداث حرب النجوم: الحلقة الأولى: تهديد الشبح.



تدور أحداث الفيلم حول باداوان السابقة التي تلعب دورها أماندلا ستينبيرج (كل شيء، كل شيء والكراهية التي تعطيها) والتي تجتمع مجددًا مع سيدها الجيداي القديم (لي جونغ جاي من لعبة Squid Game) للتحقيق في سلسلة من الجرائم. إنهم، بالطبع، يكتشفون المزيد والمزيد من الأدلة أثناء بحثهم في فورة الجريمة، والتي تقول ديزني إنها ستقودهم "إلى طريق مظلم حيث تكشف القوى الشريرة أن كل شيء ليس كما يبدو ..." كمعجب كبير بالغموض. والقصص البوليسية، تبدو واعدة، وأحب أن تتمكن ديزني من تنفيذ التنفيذ لتمنحنا نهاية مرضية (وغير متوقعة) أيضًا.