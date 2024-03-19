كيف تجعل هاتفك الذكي يدوم لفترة أطول

استبدال الهاتف الذكي كل عامين هو أحد الأسباب التي تجعل مليارات الهواتف تذهب إلى مكبات النفايات كل عام. وإذا تم وضعها بشكل مسطح فوق بعضها البعض، فإن العديد من الهواتف ستصل إلى مسافة أبعد من محطة الفضاء الدولية. لكننا اعتدنا على هذا الإطار الزمني المحدد بـ 24 شهرًا لأن شركات الاتصالات اللاسلكية غالبًا ما تدفع الترقية إلى عقود كل سنتين، والعديد من شركات تصنيع الهواتف الصغيرة تقدم دعمًا برمجيًا لمدة عامين فقط. ولكن الآن، مع التزامات البرامج الأطول من قبل الشركات المصنعة الكبرى، إلى جانب التشريعات المتزايدة المتعلقة بالحق في الإصلاح، يمكن للعديد من الهواتف الأحدث أن تبقى في جيوبنا لما يقرب من سبع رحلات حول الشمس. إليك كيفية إطالة عمر هاتفك الذكي وتجنب صرف المئات منه قبل أن يصبح ذلك ضروريًا للغاية.



إنها حركة مبهرجة أن تحمل هاتفًا عاريًا، لكن فرص سقوط الهاتف ترتفع بشكل كبير عندما تستخدم حماية إضافية. نوصي بعدد منها في دليلنا لحافظات iPhone وفي دليل حافظات الهاتف الصديقة للبيئة. في عائلتي، كنا سعداء بقضايا موس. على الرغم من أننا لم نعرض هواتفنا أبدًا للوحشية التي تظهر في إعلانات الشركة، إلا أنني أستطيع أن أقول إن هذه الحالات شهدت تعرض هاتف Samsung Galaxy القديم الخاص بشريكي وجهاز iPhone القديم الخاص بي لبعض الانسكابات الشنيعة، مما أدى إلى تجنيبهما الخدوش أو ما هو أسوأ من ذلك.

اعتني بالبطارية المدمجة (أو استخدم بنك الطاقة)

نظرًا لأن بطارية الهاتف غالبًا ما تكون أول ما تظهر عليه علامات التقدم في السن، فمن المفيد اتباع التوصيات لإطالة عمرها الافتراضي. لا تعمل بطاريات الليثيوم أيون بشكل جيد في الحرارة ويجب عليك تجنب شحنها إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 95 درجة - فقد يؤدي القيام بذلك إلى تدهور البطارية بسرعة وحتى التسبب في عطلها. سوف يتحملون الطقس البارد بشكل أفضل، ولكن يمكن أن يصبحوا بطيئين عندما تصبح الأمور شديدة البرودة.

إذا كنت تقوم بتخزين الهاتف لفترة من الوقت، فمن الأفضل أن تفعل ذلك والبطارية نصف مشحونة، بدلاً من أن تكون ممتلئة أو فارغة. في الواقع، تدوم خلايا Li-ion لفترة أطول عندما تقضي وقتًا أقل في تفريغها بالكامل أو امتلائها - ولهذا السبب تعمل ميزات تحسين البطارية في هواتف iPhone وPixel على تأخير الشحن طوال الليل بنسبة 100 بالمائة حتى حوالي ساعة قبل أن تقوم عادةً بإمساك هاتفك المحمول. وبينما يكون من الضروري في بعض الأحيان شحن البطارية بسرعة، فإن طريقة الشحن الأبطأ عندما لا تكون السرعة حرجة ستضع ضغطًا أقل على المكونات الأيونية وتساعد على إطالة عمر الخلية.

ولكن بمرور الوقت، ستنتهي أي بطارية في النهاية. يمكن للخلية التي تشغل جهاز iPhone 11 الخاص بي أن تستمر خلال يوم عادي، ولكن إذا كنت مسافرًا، وأعتمد بشكل كبير على التنقل أو أستخدم الهاتف كنقطة اتصال، فستحتاج إلى إعادة الشحن قبل وقت النوم. يكون هذا أمرًا سهلاً إذا كنت في المنزل، ولكن في الخارج، تعد حزمة البطارية أمرًا ضروريًا. لدي عدد كبير منها في متناول اليد بعد اختبار دليل أفضل بنوك الطاقة لدينا، والاثنان اللذان أستخدمهما في أغلب الأحيان هما Otterbox Fast Charge، لأنه يبدو رائعًا ولديه سعة جيدة، وNimble Champ Pro، لأنه سريع للغاية.

إذا كنت تريد حقًا منح هاتفك فرصة جديدة للحياة، فقد تكون بطارية داخلية جديدة هي التذكرة. بالنسبة لهواتف Pixel، يمكنك الانتقال إلى قناة Google الرسمية إما لإجراء إصلاح مباشر أو عبر البريد، أو يمكنك اختيار مسار DIY باستخدام أدوات إصلاح Pixel وتعليمات iFixit. بالنسبة لأجهزة iPhone، يمكنك البدء بالصفحة الرسمية لشركة Apple، أو الانتقال إلى Best Buy أو الجهات الخارجية الأخرى، أو تجربة أساليب iFixit. لدى سامسونج أيضًا خيار داخلي، أو يمكنك تجربة Best Buy أو iFixit. اعتمادًا على المكان الذي تذهب إليه وطراز هاتفك، من المرجح أن يتراوح سعر البطارية الجديدة والتركيب بين 45 دولارًا و150 دولارًا - وهو أقل بكثير من التخلص من هاتفك للحصول على شيء جديد تمامًا.

تنظيف مساحة تخزين هاتفك

تركز معظم النصائح حول كيفية تنظيم هاتفك وجعله يعمل بشكل أسرع على شيء واحد: توفير المساحة. من المحتمل أن يحتوي نظام التشغيل الخاص بهاتفك على اقتراحات لتفريغ مساحة التخزين، مثل إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة تلقائيًا أو حذف الرسائل القديمة. يمكنك أيضًا القيام بالأشياء يدويًا عن طريق حذف أي تطبيقات لا تستخدمها. بعد ذلك، فكر في الصور ومقاطع الفيديو التي تخزنها محليًا واختر إما الدفع مقابل التخزين السحابي أو نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز نسخ احتياطي خارجي. يمكنك أيضًا التفكير في التخلص من أي موسيقى وأفلام قد تكون قمت بتنزيلها للاستخدام دون الاتصال بالإنترنت، وحذف الرسائل القديمة والرسائل القديمة المرفقات ارج. القاعدة الجيدة هي الحفاظ على سعة التخزين لديك بحوالي 80 بالمائة. بمجرد قيامك بحذف ونقل ما تستطيع، أعد تشغيل هاتفك لمنحه فرصة لمسح ذاكرته المؤقتة.

لماذا يمكنك (ويجب عليك) إطالة عمر هاتفك الذكي؟



يتزايد تدفق النفايات الإلكترونية كل عام ولا يقدم أشياء عظيمة لصحة الإنسان أو الكوكب. تقدم شركات الهواتف الذكية صفقات تجارية أفضل وأكثر اتساقًا، ولكن حتى بعض عمليات إعادة التدوير الإلكترونية لها عيوبها. إن مجرد تعليق جهاز ما بدلاً من اختيار جهاز جديد هو الطريقة الأكثر فعالية لتقليل التأثير البيئي للهاتف - بالإضافة إلى أنه سيوفر لك المال.

في حين أن كل صانع هواتف عملاق يود منك أن تصدق أن الترقية سنويًا أمر بالغ الأهمية، فمن الجدير بالذكر أن الأجيال الجديدة من الهواتف غالبًا ما تحمل تشابهًا قويًا مع طراز العام السابق. لقد أطلقنا على أحدث تحديثات iPhone وGoogle Pixel أهم التحديثات منذ سنوات، ولكن قبل ذلك، لم تكن الترقية منطقية. يحتوي أحدث هاتف Samsung Galaxy على عدد كبير من حيل الذكاء الاصطناعي الجديدة، ولكن من الناحية المادية، لا يختلف كثيرًا عن الهاتف الذي سبقه.

مع ترقيات الأجهزة البسيطة فقط، تأتي الميزات الجديدة الأكثر إثارة عبر تحديثات البرامج عبر الهواء. عندما أطلقت جوجل هاتف Pixel 8 في أكتوبر الماضي، وعدت الشركة بتحديثات الأمان والبرامج لمدة سبع سنوات كاملة. أطلقت سامسونج هاتف Galaxy S24 في يناير من هذا العام والتزمت بنفس الدعم لهواتفها المحمولة. لم تقدم شركة Apple نفس التعهد، ولكن عندما أدى إطلاق iOS 17 العام الماضي إلى قطع الدعم لجهاز iPhone 8 وiPhone X، استمتع كلا الطرازين بحوالي ست سنوات من التحديثات منذ الإطلاق.

ما أعلنته شركة Apple هو أن البطاريات في جميع الطرز الأربعة من iPhone 15 تدوم ضعف المدة التي ادعت الشركة في الأصل. في الأصل، تم إدراج سعة البطارية بنسبة 80 بالمائة من الشحن الكامل الأصلي بعد 500 دورة. والآن، ينطبق نفس معدل السعة على 1000 دورة. وتقول شركة آبل إن التحسين يأتي بفضل تقنية البطارية المتقدمة وإدارة أفضل للطاقة من نظام التشغيل. صحيح أن تكنولوجيا البطاريات قد تحسنت من حيث السعة على مر السنين، ولكن طول العمر لم يرتفع في جميع المجالات، كما أوضحت دراسة أجرتها PhoneArena.

قد يكون هناك المزيد من التقدم في عمر البطارية في الأفق خاصة مع نمو صناعة السيارات الكهربائية، والتي تعتمد أيضًا على خلايا أيون الليثيوم. في الوقت الحالي، عادةً ما يكون انخفاض صحة البطارية هو المشكلة الأكثر وضوحًا التي تؤثر على الهواتف القديمة. هذا العام، صوت البرلمان الأوروبي لصالح القواعد المتعلقة بالأجهزة التي تعمل بالبطاريات، وتضمن تفويضًا للسماح للمستهلكين "بإزالة البطاريات واستبدالها بسهولة". ولن يدخل ذلك حيز التنفيذ حتى عام 2027، وسيكون هناك الكثير من التفسيرات لما تعنيه كلمة "بسهولة". لكن تفويضات الاتحاد الأوروبي هي التي جعلت شركة Apple تتخلى أخيرًا عن منافذ Lightning على أجهزة iPhone لصالح USB-C، لذلك قد يكون هذا في النهاية خطوة نحو (مرة أخرى) امتلاك هواتف ذكية ذات بطاريات قابلة للتبديل.

وحتى في الولايات المتحدة، فإن التشريعات ستجبر الشركات قريباً على جعل الإصلاح خياراً أفضل. تم إقرار فواتير الحق في الإصلاح العام الماضي في نيويورك ومينيسوتا وولايات أخرى. تتمتع ولاية كاليفورنيا بأقوى قاعدة، وقد حصلت على دعم شركة أبل. وبمجرد دخول القانون حيز التنفيذ في يوليو، سيطلب من الشركات توفير أدوات الإصلاح والوثائق، وبيع المكونات لمدة سبع سنوات بعد تصنيع آخر طراز جديد لأي جهاز تبلغ تكلفته أكثر من 100 دولار. وبطبيعة الحال، لم يذكر القانون أي شيء عن حظر "اقتران الأجزاء"، حيث يعمل الجهاز بشكل صحيح فقط عند إصلاحه بقطع رسمية من قبل مركز إصلاح معتمد من قبل الشركة المصنعة.

في الوقت الحالي، يتمتع عدد من الهواتف بدرجات جيدة في قابلية الإصلاح، وفقًا لمجتمع الإصلاح عبر الإنترنت iFixit (يحصل هاتف FairPhone 5 على أعلى الدرجات). بعد دخول قانون كاليفورنيا حيز التنفيذ، قد تصبح المزيد من النماذج قابلة للإصلاح من قبل المستخدم، مع الأخذ في الاعتبار أن عددًا قليلاً من الشركات المصنعة من المرجح أن تتجاهل عملاء الولاية البالغ عددهم حوالي 40 مليون عميل. في هذه الأثناء، يعد الإصلاح المصرح به أحد الخيارات، كما هو الحال مع الإصلاح الذاتي للأشخاص الأكثر اجتهادًا.