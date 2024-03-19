كيفية تنظيم علامات التبويب على Chrome والمتصفحات الأخرى

أنت تعرف هذا الشعور. لقد أمضيت الساعات القليلة الماضية في البحث في بعض المشاريع البحثية، أو الانغماس في ويكيبيديا، أو حفرة الأرانب على موقع Reddit، والآن أنت غارق في بحر من علامات التبويب.

يتباطأ جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى حد الزحف، وأنت في حيرة بشأن كيفية إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. لحسن الحظ، هناك بعض الميزات غير الواضحة المضمنة في متصفح الويب الخاص بك والتي يمكن أن تساعدك. إذا كنت تواجه صعوبة في كثير من الأحيان في مراقبة تصفح الويب الخاص بك، فقد جمع موقع إنجادجيت بعض النصائح المفيدة حول كيفية تنظيم علامات التبويب عبر Chrome وEdge وSafari وFirefox، بما في ذلك اقتراحات للأدوات المضمنة والإضافات الموفرة للوقت.

كيفية تنظيم علامات التبويب في كروم

يعد Google Chrome متصفح الويب الأكثر شعبية في العالم إلى حد بعيد، ولكن بعض أدوات إدارة علامات التبويب المضمنة فيه قد لا تكون واضحة على الفور. تتمثل إحدى الحيل في استخدام "مجموعات علامات التبويب"، والتي تتيح لك تجميع علامات تبويب متعددة في مجموعات يمكنك تصنيفها ورمزها بالألوان. وهذا يجعل من السهل التمييز بين المواضيع المختلفة وتقسيمها؛ سيؤدي النقر فوق تصنيف المجموعة إلى طي جميع علامات التبويب أو توسيعها بداخلها.

يمكنك إنشاء مجموعة أو إضافة علامات تبويب إلى مجموعة موجودة من خلال النقر بزر الماوس الأيمن على المجموعة التي تريد نقلها، وتحديد "إضافة علامة تبويب إلى المجموعة (الجديدة)"، ثم اختيار المكان الذي تريد أن تنتقل إليه علامة التبويب. وبدلاً من ذلك، يمكنك فقط النقر على علامة تبويب وسحبها داخل المجموعة أو خارجها لإضافتها أو إزالتها. كل هذا لا يزال يعمل إذا قمت بتحديد علامات تبويب متعددة في وقت واحد، وهو ما يمكنك القيام به عن طريق الضغط على Ctrl في نظام Windows أو Cmd في نظام macOS أثناء النقر.

إذا قمت بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق تسمية مجموعة علامات التبويب، فيمكنك تغيير الاسم واللون، أو إلغاء تجميع جميع علامات التبويب الموجودة داخلها، أو إغلاق المجموعة بالكامل أو نقلها إلى نافذة جديدة. (يمكنك القيام بآخر هذه الأمور فقط عن طريق سحب تصنيف المجموعة من نافذتها الحالية أيضًا.) هناك أيضًا مفتاح تبديل "حفظ المجموعة"، والذي يتيح لك حفظ مجموعة علامات تبويب ومزامنتها عبر الأجهزة، حيث ستكون يمكن الوصول إليها من شريط الإشارات المرجعية الخاص بك. بعد تشغيل هذا، يمكنك الضغط على "إخفاء المجموعة" لإزالتها من العرض دون فقدان علامات التبويب بالكامل. إذا لم تكن بحاجة إلى مجموعة معينة من علامات التبويب في الوقت الحالي، فقد تكون هذه طريقة سهلة لتقليل الفوضى. إذا قمت بإغلاق مجموعة عن طريق الخطأ، لاحظ أنه يمكنك استعادتها من قائمة النقاط الثلاث في Chrome، والتمرير فوق السجل، والعثور على اسم المجموعة والنقر على "استعادة المجموعة".

مع أو بدون مجموعات، يمكنك البحث بسرعة عبر جميع علامات التبويب المفتوحة باستخدام زر "بحث في علامات التبويب". هذا هو السهم المتجه للأسفل في الزاوية العلوية اليسرى أو اليمنى من نافذتك. يمكنك أيضًا تنفيذ ذلك عن طريق الضغط على Ctrl + Shift + A على نظام التشغيل Windows، أو Cmd + Shift + A على نظام التشغيل macOS. سيُظهر لك هذا قائمة رأسية مرتبة تضم جميع علامات التبويب المفتوحة، بالإضافة إلى عدد قليل من علامات التبويب التي أغلقتها مؤخرًا. يمكنك إغلاقها مباشرةً من هنا أيضًا، وستعرض القائمة أي ملفات مفتوحة تقوم حاليًا بتشغيل الصوت أو الفيديو. يمكنك أيضًا البحث في علامات التبويب المفتوحة مباشرة من شريط عناوين Chrome: فقط اكتب "@tabs"، ثم اضغط على شريط المسافة أو Tab لبدء البحث.

وظيفة البحث عن علامات التبويب في Google Chrome

إذا كنت ترغب في ترتيب علامات التبويب الخاصة بك عن طريق وضعها في نوافذ مميزة، فيمكنك إعطاء كل منها اسمًا مخصصًا لتنظيم أفضل. إذا كان لديك مجموعة من المواد المتعلقة بالعمل في نافذة واحدة، على سبيل المثال، فيمكنك تسميتها "العمل". للقيام بذلك، اسحب النافذة التي تريد تسميتها لأعلى، وانقر بزر الماوس الأيمن على المساحة الفارغة بجوار أيقونة علامة التبويب الجديدة (أو "+") وحدد "اسم النافذة".

من نفس القائمة، يمكنك أيضًا تحديد "وضع إشارة مرجعية على جميع علامات التبويب" لوضع إشارة مرجعية على جميع علامات التبويب المفتوحة ووضعها في مجلد معين. سيؤدي الضغط على Ctrl/Cmd + Shift + D إلى نقلك إلى نفس الوظيفة.

لا تشكل إدارة علامات التبويب عائقًا كبيرًا على الهواتف الذكية، حيث يمكنك الاطلاع على صفحة ويب واحدة فقط في كل مرة. ولكننا سنلاحظ أن Chrome يتيح لك إنشاء مجموعات علامات تبويب على نظام Android من خلال النقر على الزر المربع "تبديل علامات التبويب"، ثم الضغط على علامة تبويب معينة وسحبها إلى أي علامة تبويب أخرى تريد تجميعها معها.

هذه الميزة غير متوفرة على أجهزة iPhone وiPad، ولكن لا يزال بإمكانك مشاهدتها انتقل عبر النوافذ المفتوحة عن طريق الضغط على زر تبديل علامات التبويب نفسه، ثم تحديد أيقونة البحث في الزاوية اليسرى العليا. يمكنك أيضًا تثبيت علامات التبويب ووضع إشارة مرجعية عليها من قائمة تبديل علامات التبويب بعد الضغط مع الاستمرار على علامة تبويب مفتوحة. لوضع إشارة مرجعية على علامات تبويب متعددة، اضغط على "تحرير"، ثم "حدد علامات التبويب"، وحدد علامات التبويب التي تريد وضع إشارة مرجعية عليها، ثم اضغط على "إضافة إلى..." > "إضافة إلى الإشارات المرجعية".

كيفية تنظيم علامات التبويب في الحافة

تم إنشاء Microsoft Edge على نفس قاعدة التعليمات البرمجية مثل Chrome، لذا فإن ميزات إدارة علامات التبويب الخاصة به تشبه تلك الموجودة في متصفح Google. يحتوي أيضًا على ميزة التجميع التي تعمل بشكل مشابه: ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن على علامة تبويب واحدة أو أكثر وتحديد "إضافة علامة تبويب (علامات تبويب) إلى المجموعة (الجديدة)". كما هو الحال مع Chrome، يمكنك منح كل مجموعة اسمًا ولونًا مخصصين، ويمكنك طي علامات التبويب أو توسيعها بسرعة داخل كل مجموعة من خلال النقر على التصنيف الخاص بها.

كما هو الحال مع Chrome أيضًا، سيؤدي الضغط على Ctrl/Cmd + Shift + A إلى سحب قائمة بحث، والتي تسرد علامات التبويب الحالية والمغلقة مؤخرًا وتميز أي علامات تبويب لتشغيل الوسائط. لا يزال بإمكانك استخدام الاختصار "@tabs" المذكور أعلاه - فقط اضغط على مفتاح Tab بعد كتابته في شريط العناوين - وقم بتعيين أسماء مخصصة للنوافذ أيضًا.

هناك طريقة أخرى للوصول إلى بعض الأدوات المتعلقة بعلامة التبويب في Edge وهي من خلال أيقونة "إجراءات علامة التبويب" المخصصة في الزاوية العلوية اليسرى. لجعل هذا مرئيًا، انقر فوق زر القائمة ثلاثي النقاط في Edge، ثم انتقل إلى الإعدادات > المظهر > تخصيص شريط الأدوات، ثم قم بتنشيط مفتاح التبديل "إظهار قائمة إجراءات علامة التبويب". هنا، يمكنك العثور على قائمة بحث، وقائمة بعلامات التبويب المغلقة مؤخرًا، وقائمة بعلامات تبويب Edge التي فتحتها على الأجهزة الأخرى. يمكنك أيضًا استخدام ميزة "تنظيم علامات التبويب" التي تقوم تلقائيًا بفرز علامات التبويب الخاصة بك إلى مجموعات باستخدام الذكاء الاصطناعي. لقد وجدنا أن هذا الأخير يعمل بشكل جيد إلى حد ما - على الرغم من أنه ليس محصنًا ضد الفواق، لذلك ستظل بحاجة إلى نقل علامة تبويب يدويًا أو إعادة تسمية مجموعة بين الحين والآخر. يحتوي Chrome على أداة فرز تلقائي مشابهة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ولكنها متاحة فقط كميزة "تجريبية" حتى كتابة هذه السطور.

تتيح لك قائمة إجراءات علامة التبويب أيضًا تشغيل وضع "علامات التبويب الرأسية" في Edge. يؤدي هذا إلى نقل علامات التبويب الخاصة بك من مكانها المعتاد أعلى شريط العناوين إلى الجانب الأيسر من النافذة. لن يكون هذا العرض هو المفضل لدى الجميع، ولكن المساحة الأوسع يمكن أن تسهل تحديد علامات التبويب المفتوحة. إذا كنت تفضل إبقاء زر إجراءات علامة التبويب مخفيًا، فيمكنك التبديل بين عرض علامات التبويب القياسية والعمودية على نظام التشغيل Windows بالضغط على Ctrl + Shift + (فاصلة).

مثل المتصفحات الأخرى، يتيح لك Edge أيضًا حفظ علامات التبويب كإشارات مرجعية (أو "مفضلة"). لكننا سنقدم أيضًا إشارة سريعة إلى أداة "المجموعات" في المتصفح، والتي يمكنك الوصول إليها بالضغط على Ctrl/Cmd + Shift + Y أو الضغط على الأيقونة الموجودة في الزاوية اليمنى العليا والتي تبدو على شكل مربعين وعلامة الجمع. يعد هذا بمثابة أداة قص ويب أصلية أكثر من كونه مدير علامات تبويب كاملة، ولكن إذا كنت تريد تخزين صفحات الويب بجانب الصور والملاحظات النصية وما شابه، فيمكنك الضغط على "+ إضافة الصفحة الحالية" ضمن مجموعة معينة لإضافة علامة التبويب الحالية إليها هو - هي. في نظام التشغيل macOS، يمكنك أيضًا النقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة التبويب لإضافة جميع الصفحات المفتوحة إلى المجموعة مرة واحدة.

كيفية تنظيم علامات التبويب في سفاري

مثل Chrome وEdge، يتيح لك متصفح Safari من Apple تنظيم علامات التبويب في مجموعات متميزة. هناك عدة طرق لإعداد هذا. أولاً، يمكنك النقر فوق السهم المتجه لأسفل في الجزء العلوي الأيسر من شريط الأدوات. من هنا، انقر فوق مجموعة علامات تبويب فارغة جديدة، أو حدد مجموعة علامات تبويب جديدة تحتوي على # علامات تبويب لوضع جميع علامات التبويب المفتوحة في نافذتك في مجموعتها الخاصة. (سيكون "#" هو عدد علامات التبويب المفتوحة لديك). سيُطلب منك إعطاء اسم مخصص لكل مجموعة. يمكنك العثور على هذه الخيارات نفسها ضمن قائمة "ملف" أو عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على أي علامة تبويب مفتوحة.

يمكنك النقر فوق الزر "إظهار الشريط الجانبي" في الزاوية العلوية اليسرى لعرض مجموعاتك وإعادة تسميتها وحذفها وإعادة ترتيبها حسب الحاجة. يمكنك أيضًا الوصول إلى ذلك بالانتقال إلى عرض > إظهار الشريط الجانبي أو الضغط على Cmd + Shift + L أيضًا. إذا قمت بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم المجموعة في الشريط الجانبي وتحديد نسخ الروابط، فستقوم بإنشاء قائمة منسقة بدقة بجميع الروابط الموجودة في تلك المجموعة، والتي يمكنك لصقها في مستند أو دردشة نصية. سيؤدي النقر فوق الرمز الموجود أعلى الشريط الجانبي والذي يشبه مربعين متداخلين مع رمز علامة الجمع إلى إنشاء مجموعة علامات تبويب جديدة أيضًا.

لإضافة علامة تبويب إلى مجموعة، انقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة التبويب، وحدد نقل إلى مجموعة علامات التبويب، ثم اختر المكان الذي يجب أن تنتقل إليه. مع فتح الشريط الجانبي، يمكنك أيضًا سحب علامة تبويب إلى مجموعة مباشرة. للتبديل سريعًا بين المجموعات مع إغلاق الشريط الجانبي، انقر فوق اسم مجموعتك الحالية في الزاوية العلوية اليسرى، ثم حدد المجموعة التي تريدها من القائمة القائمة المنسدلة الناتجة. ستتم مزامنة مجموعات علامات التبويب هذه عبر أجهزة Apple متعددة إذا كانت متصلة بنفس حساب iCloud.

يمكن أن يعمل الشريط الجانبي إلى حد ما مثل عرض علامات التبويب الرأسية المتوفرة في Edge. إذا قمت بالتمرير فوق "# علامات التبويب" أعلى الشريط الجانبي أو اسم أي مجموعة علامات تبويب أسفل ذلك، فسترى سهمًا متجهًا نحو اليمين. انقر فوقه، وسترى قائمة رأسية بجميع علامات التبويب المتداخلة بداخلها. يمكنك الوصول إلى طرق عرض مماثلة لإشاراتك المرجعية أو قائمة القراءة في أسفل الشريط الجانبي. ومع ذلك، فإن استخدام هذا لن يؤدي إلى إخفاء شريط علامات التبويب الأفقي كما هو الحال في Edge.

قائمة بمجموعات علامات التبويب

يمكنك تحديد علامات تبويب متعددة مرة واحدة عن طريق الضغط على زر Cmd، ثم سحبها إلى نافذة جديدة أو مجموعة جديدة حسب الحاجة. يمكنك أيضًا إعادة تنظيم جميع علامات التبويب الحالية حسب عنوان الصفحة أو موقع الويب الخاص بها؛ فقط انقر بزر الماوس الأيمن فوق أحدها (أو انتقل إلى قائمة "النافذة")، ثم قم بالتمرير فوق "ترتيب علامات التبويب حسب".

لرؤية علامات التبويب المفتوحة بشكل أكثر راحة، انقر فوق أيقونة نظرة عامة على علامة التبويب. هذا هو الرمز الموجود في الزاوية اليمنى العليا والذي يشبه مربعين متداخلين. فهو يعرض جميع علامات التبويب في الشبكة كصور مصغرة كبيرة، مما يسهل عمومًا العثور على صفحة معينة. يمكنك أيضًا الوصول إلى هذه الصفحة عن طريق تحديد عرض > إظهار نظرة عامة على علامة التبويب، أو الضغط على Cmd + Shift + \، أو عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على مجموعة علامات تبويب في الشريط الجانبي وتحديد الخيار المناسب.

في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة نظرة عامة على علامة التبويب، يوجد شريط بحث. هذه الوظيفة متاحة أيضًا على أجهزة iPhone وiPad. لسوء الحظ، يقتصر هذا البحث على علامات التبويب الموجودة في مجموعتك الحالية فقط، وليس تلك الموجودة في مجموعات أو نوافذ منفصلة. عادةً ما تقترح كتابة كلمة رئيسية في شريط العناوين بعض علامات التبويب المقابلة التي قمت بفتحها أيضًا، ولكن هذا ليس شاملاً.

بالنسبة للمواقع التي تخطط لزيارتها بانتظام، يمكنك وضع إشارة مرجعية على علامة تبويب عن طريق الضغط على Cmd + D، أو الانتقال إلى الإشارات المرجعية > إضافة إشارة مرجعية. لوضع إشارة مرجعية على عدة علامات تبويب مفتوحة، حدد الإشارات المرجعية > إضافة إشارات مرجعية لـ # علامات تبويب مفتوحة.

أداة البحث المضمنة في صفحة النظرة العامة على علامة التبويب في Safari

يمكنك أيضًا استخدام ميزة الملفات الشخصية في Safari لتفكيك ازدحام علامات التبويب. يتيح لك ذلك فصل تصفحك إلى مساحات منفصلة، لكل منها سجل التصفح الخاص بها وملفات تعريف الارتباط ومجموعات علامات التبويب والإشارات المرجعية وما شابه. يمكنك إنشاء ملف تعريف "وظيفة" مخصص، على سبيل المثال، لمنع اختلاط علامات التبويب المتعلقة بالعمل في تصفحك الشخصي. وفي هذا السياق، فهو يشبه البديل الأكثر قوة لمجموعات علامات التبويب.

لإنشاء ملف تعريف جديد، حدد Safari > إنشاء ملف تعريف... > البدء في استخدام ملف التعريف، اكتب الاسم الذي تريده، ثم حدد الرمز واللون المناسبين. سيتم بعد ذلك إدراج أي بيانات تصفح سابقة في ملف تعريف افتراضي يسمى "شخصي". لإضافة ملف تعريف آخر، انتقل إلى Safari > إدارة الملفات الشخصية، ثم اضغط على الزر + في القائمة الناتجة. يمكنك حذف الملفات الشخصية من نفس المكان: ما عليك سوى تحديد الملف الذي تريد حذفه والضغط على الزر –. يعد التبديل بين الملفات الشخصية أمرًا مرهقًا بعض الشيء، ولكن يمكنك فتح نافذة ضمن ملف تعريف جديد عن طريق النقر فوق ملف أو اسم ملفك الشخصي الحالي في الزاوية العلوية اليسرى، ثم تحديد "نافذة جديدة". للانتقال بين نافذتين نشطتين مرتبطتين بملفات تعريف منفصلة، افعل ما تفعله عادةً: انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة Safari في Dock واختر الخيار المناسب.

تنطبق العديد من النصائح المذكورة أعلاه على Safari لأجهزة iPhone وiPad. لإنشاء مجموعة علامات تبويب على iPhone، اضغط على زر "نظرة عامة على علامة التبويب"، ثم المس الصفحة مطولاً، ثم اختر "نقل إلى مجموعة علامات التبويب". وبدلاً من ذلك، ما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على شريط العناوين أثناء عرض صفحة الويب. على iPhone، يمكنك التمرير جانبيًا عبر مجموعات علامات التبويب من خلال نظرة عامة على علامة التبويب أيضًا. على iPad، يمكنك إضافة جميع علامات التبويب المفتوحة إلى مجموعة من خلال النقر على السهم المتجه لأسفل في الجزء العلوي الأيمن من هذه الشاشة نفسها، ثم تحديد أحد خيارات "مجموعة علامات تبويب جديدة" في أسفل القائمة الناتجة.

كيفية تنظيم علامات التبويب في Mozilla Firefox

أدوات إدارة علامات التبويب الأصلية في Mozilla Firefox ليست قوية تمامًا مثل تلك الموجودة في Chrome أو Edge أو Safari. هناك العديد من الإضافات التي يمكنك إضافتها لسد الفجوة - لقد لاحظنا القليل منها أدناه - ولكن افتراضيًا، لا توجد ميزة التجميع أو تسمية النوافذ المخصصة أو وضع علامات التبويب الرأسية.

ومع ذلك، لا يزال بإمكانك رؤية قائمة مرتبة بعلامات تبويب كل نافذة، من خلال النقر على زر "سرد جميع علامات التبويب"، وهو السهم المتجه للأسفل في الزاوية اليمنى العليا. أعلى تلك القائمة، يمكنك أيضًا الوصول إلى وظيفة البحث عن علامات التبويب. إذا كان ذلك مرهقًا للغاية، فإن كتابة كلمة رئيسية ذات صلة في شريط العناوين سيؤدي إلى عرض أي علامات تبويب مفتوحة مقابلة في أسفل القائمة المنسدلة المنبثقة. وبدلاً من ذلك، يمكنك وضع رمز % قبل أو بعد البحث عن كلمة رئيسية في شريط العناوين o قصر بحثك على علامات التبويب النشطة حاليًا فقط.

كما هو الحال مع معظم المتصفحات، يتيح لك Firefox تثبيت علامات التبويب وإنشاء إشارات مرجعية وإغلاق عدة صفحات مرة واحدة وسحب علامات تبويب متعددة إلى نوافذ جديدة في وقت واحد. لوضع جميع علامات التبويب الحالية في مجلد الإشارات المرجعية، انقر بزر الماوس الأيمن على أي علامة تبويب، واختر "تحديد جميع علامات التبويب"، ثم انقر بزر الماوس الأيمن مرة أخرى واختر "علامات التبويب المرجعية".

لفتح جميع علامات التبويب ذات الإشارات المرجعية في مجلد، انتقل إلى قائمة الإشارات المرجعية أو شريط أدوات الإشارات المرجعية، وانقر بزر الماوس الأيمن، ثم حدد "فتح جميع الإشارات المرجعية". إذا كنت تريد البحث عن إشارة مرجعية معينة، فضع الرمز * قبل أو بعد الاستعلام عن كلمة رئيسية في شريط العناوين لقصر البحث على إشاراتك المرجعية فقط.

لمزيد من التنظيم، لاحظ أن Firefox يتيح لك أيضًا تعيين علامات مخصصة لإشاراتك المرجعية. يمكنك إضافة هذه العلامات في القائمة المنبثقة عندما تنقر على أيقونة النجمة لصفحة ويب معينة، أو عن طريق النقر على Ctrl/Cmd + Shift + O لإظهار مكتبة الإشارات المرجعية الكاملة ثم إضافة العلامات حسب الحاجة. يمكنك أيضًا الوصول إلى الأخير عن طريق الضغط على زر القائمة المكون من ثلاثة أسطر على الجانب الأيمن، ثم تحديد الإشارات المرجعية > إدارة الإشارات المرجعية.

علامة التبويب Firefox View في متصفح Mozilla Firefox

بعد إعداد هذا، يمكنك البحث عن إشارة مرجعية فقط عن طريق كتابة علامة في شريط العناوين. يمكنك أيضًا إجراء ذلك بحيث يتم سحب البحث في شريط العناوين فقط من الإشارات المرجعية التي قمت بوضع علامة عليها عن طريق إضافة رمز +.

يمكنك رؤية قائمة نظيفة المظهر لعلامات التبويب المفتوحة والمغلقة مؤخرًا على صفحة عرض Firefox. للوصول إلى هذا، ما عليك سوى النقر فوق الرمز المثبت في الزاوية العلوية اليسرى من نافذة المتصفح. لا يزال من الممكن إعادة فتح آخر علامة تبويب مغلقة باستخدام الاختصار المعتاد Ctrl/Cmd + Shift + T أيضًا.

وأخيرًا، سنلاحظ أيضًا ميزة "الحاويات" في Firefox. وهذا مشابه للملفات الشخصية في Safari، على الرغم من أنه يهدف إلى الخصوصية أكثر من تقليل فوضى علامات التبويب. تتمثل الفكرة في فصل ملفات تعريف الارتباط في متصفحك بين مجموعات مختلفة من علامات التبويب، بحيث يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابات متعددة لموقع ويب واحد في نفس النافذة أو منع الموقع من رؤية أي معلومات حول علامات التبويب خارج الحاوية الخاصة به. يؤدي استخدام الحاويات إلى تمييز علامات التبويب الخاصة بك عن طريق رموز ألوان مختلفة، مما يمنحها قدرًا بسيطًا من القيمة التنظيمية.

ستحتاج إلى تثبيت هذا كملحق على نظام التشغيل macOS، ولكن بمجرد تعيينه، يمكنك إضافة علامة تبويب واحدة أو أكثر إلى الحاوية عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن عليها، وتحديد "فتح في علامة تبويب حاوية جديدة"، ثم اختيار الحاوية التي تريدها. هناك أربعة إعدادات مسبقة بشكل افتراضي؛ لإنشاء حاوية جديدة، انقر فوق زر القائمة المكون من ثلاثة أسطر وحدد الإعدادات. بعد ذلك، ابحث عن القائمة الفرعية لعلامات التبويب، وانقر فوق الزر "إعدادات..." بجوار "تمكين علامات تبويب الحاوية"، وانقر فوق "إضافة حاوية جديدة"، ثم اختر الاسم واللون والأيقونة التي تريدها.

ملحقات علامة تبويب الطرف الثالث

من المفترض أن تجعل كل أدوات المتصفح المضمنة هذه عملية التنقل في علامة التبويب أكثر سهولة، ولكن إذا كنت لا تزال لا تحصل على ما تحتاج إليه تمامًا، فهناك الكثير من ملحقات الطرف الثالث والوظائف الإضافية التي يمكن أن تساعدك. ولعل الأكثر شهرة هو OneTab، المتوفر لمتصفحات Firefox وChrome وEdge وSafari. يؤدي هذا إلى إضافة رمز صغير بجانب شريط العناوين الخاص بك، والذي عند الضغط عليه، يؤدي بسرعة إلى طي جميع علامات التبويب المفتوحة وغير المثبتة في نافذتك إلى قائمة منظمة من الروابط في صفحة منفصلة. ومن هناك، يمكنك بعد ذلك فتح الصفحات وحذفها بشكل فردي أو كلها مرة واحدة، أو سحبها إلى مجموعات مختلفة من الروابط التي حفظتها مسبقًا باستخدام OneTab، أو تحويل قائمة الروابط إلى عنوان URL واحد قابل للمشاركة. هناك إضافات أخرى على نفس المنوال، ولكن OneTab نظيف وسريع وسهل الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في جعل متصفحك أقل استهلاكًا للذاكرة.

يعمل Tab Session Manager لمتصفحات Firefox وChrome وEdge بشكل مشابه. فهو يحفظ جميع علامات التبويب المفتوحة مرة واحدة، بغض النظر عما إذا كانت موجودة في نوافذ مختلفة أم لا. ولا يؤدي ذلك إلى إغلاق علامات التبويب الخاصة بك، بل يتم عرضها كقائمة رأسية في قائمة منسدلة. يمكنك إضافة علامات إلى مجموعات محددة من علامات التبويب، ومزامنة "الجلسات" بين الأجهزة والبحث عن علامات التبويب مباشرة من القائمة. يمكنك أيضًا الوصول إلى علامات التبويب من النوافذ التي أغلقتها.

يستفيد Firefox بشكل خاص من الوظائف الإضافية لإدارة علامات التبويب. على سبيل المثال، تضيف علامة التبويب Tree Style عرضًا تفصيليًا لعلامات التبويب الرأسية، بينما يتيح لك Window Titler إضافة علامات مخصصة إلى النوافذ. وعلى الرغم من أن مجموعات علامات التبويب البسيطة قد لا تكون بديهية تمامًا مثل أدوات التجميع المضمنة في Chrome أو Edge أو Safari، إلا أنها لا تزال طريقة مناسبة للحصول على هذا النوع من الوظائف في Firefox.