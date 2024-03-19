سوني الشريك المؤسس لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

وقعت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWCF) مع سوني جروب كوربوريشن Sony، اتفاقية شراكة طويلة الأمد للتعاون في مبادرات ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية والمقرر أن تقام نسخته الافتتاحية في العاصمة الرياض، هذا الصيف.

يأتي هذا التعاون كخطوة هامة للاستفادة من منتجات الألعاب رفيعة المستوى وخبرة سوني المشهود لها بالجودة في مجال الترفيه، إلى جانب رؤية مؤسسة كأس العالم لتوحيد مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية الدولية عبر أشهر الألعاب، وللتأكيد على الطموح المشترك لتوسيع جاذبية القطاع للاعبين والمعجبين في جميع أنحاء العالم.

وكجزء من هذه الاتفاقية، ستقوم شركة سوني بيكتشرز انترتينمنت بإنتاج سلسلة فيلم وثائقي لما يحدث خلف الكواليس في كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وستبحث مع سوني انتراكتيف انترتينمنت عن فرص إضافية لدعم صناع المحتوى الموهوبين في المنطقة. وستقوم سوني ميوزك انترتينمنت بإنتاج الأغنية الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024.

وقال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "تأتي سوني كشريك مثالي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، هدفنا هو توفير منصة عالمية للرياضات والألعاب الإلكترونية بمعايير غير مسبوقة في البطولات المباشرة، وخبرة سوني في إنشاء محتوى بصري مميز، وموسيقى إبداعية، وسرد قصصي مذهل، بالإضافة إلى وجود أحدث التقنيات، ستكون إضافة مهمة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية. تسعى المؤسسة إلى الارتقاء بالرياضات الإلكترونية إلى أبعاد جديدة، وسعداء بالاعتماد على خبرة سوني العالمية في هذا المسعى".

وأضاف توشيموتو ميتومو، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الاستراتيجي في سوني: "نحن متحمسون لإضافة جانبي المتعة والتفاعل للمشجعين في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024 عبر توظيف الإبداع والتكنولوجيا من خلال أعمالنا المتنوعة. ولطالما عززت سوني من تجارب الرياضات الإلكترونية، خاصة من خلال مبادرات سوني انتراكتيف انترتينمنت مثل بطولات بلايستيشن وسلسلة الألعاب القتالية السنوية EVO. ونتطلع دائماً إلى مواصلة تلبية احتياجات هذه المجتمعات العالمية من اللاعبين والمشجعين مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية".