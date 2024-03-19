أڤيڤا تعلن تعيين جوانا مينجاي مديرًا لمسرع الاستدامة

أعلنت أڤيڤا، المتخصصة في البرمجيات الصناعية والتحول الرقمي والاستدامة، عن تعيين جوانا مينجاي مديرًا لمسرّع الاستدامة، في شهادة على التزام أڤيڤا تجاه تعزيز أثرها في مجال الاستدامة انسجامًا مع التقدم في الالتزام المناخية العالمية.



ومن خلال توليها إدارة مسرع الاستدامة، تركّز جوانا بشكل حصري على حلول واستراتيجيات الاستدامة التي تسرع الابتكار وتساعد عملاء أڤيڤا على تحقيق مستهدفات الحياد المناخي. كما تعنى بدور أڤيڤا في تعزيز السوق الحالية وتحليل المستهلكين لدعم فريق التطوير في الشركة، وتقديم المشورة حول التعاون مع العملاء الجديد وكيف ينبغي لأڤيڤا تنمية شبكة شراكاتها ومشاريعها المستقبلية للاندماج والتملّك بما يعكس أولويات الاستدامة لديها.



تقود جوانا تنفيذ خطة حلول الاستدامة المصممة من أجل تلبية أكثر الاحتياجات إلحاحًا لدى عملاء أڤيڤا الصناعيين فيما يخص الانتقال إلى انبعاثات الكربون المنخفضة وإلى الدورانية والمرونة من خلال مقاربة متكاملة تجمع بين المنتجات والتسويق والمبيعات. وستعمل عن كثب مع محفظة مشاريع أڤيڤا وقادة الأعمال والبحث والتطوير لمواصلة تطوير القدرات الجديدة للاستدامة ودعم التعاون في إطلاق المبادرات التي تدعم الصناعة عبر المساهمة في تسريع نقلة الطاقة والتحول إلى الاقتصاد الدائري.



جوانا عملت في السابق مديرًا لقطاعات الطاقة والاستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مايكروسوفت، حيث قادت التعاون الاستراتيجي مع كبار مزودي الطاقة ودعمت انتقال الطاقة من خلال الحلول الرقمية. وعملت عبر سلسلة القيمة الكاملة للطاقة، حيث تمتلك خبرة تفوق 15 عامًا في القطاعات التصنيعية وقطاع الطاقة، بما في ذلك العمل مع شركات كبرى لتكامل النظم، والبرمجيات، والطاقة.



قالت ليزا وي، المدير العالمي للاستدامة لدى أڤيڤا: "يسرنا انضمام جوانا إلينا في أڤيڤا، حيث ستدعم مهمتنا في تسريع الإقبال على حلول الاستدامة القائمة في المشهد الصناعي، بينما نواصل في الوقت ذاته الاستثمار في قدرات المنتجات وفي الشراكات التي يمكنها دعم تعزيز ابتكارات الاستدامة للقطاعات الصناعية. نتطلع في أڤيڤا لأن نكون قدوة في مجال الاستدامة، وقد حققنا بالفعل خفضًا بنسبة 93% من انبعاثات النطاقين 1 و 2 العام الماضي، بالإضافة إلى مساعدة عملائنا كي يستفيدوا من الحلول الرقمية بشكل أفضل ويحققوا مستهدفاتهم الطموحة في مجال الاستدامة، ونرى أن جوانا تمتلك الخبرة الواسعة لمساعدتنا في هذه الجهود."



قالت جوانا مينجاي، مدير مسرع الاستدامة في أڤيڤا: "يسعدني الانضمام إلى أڤيڤا في هذه الفترة المحورية التي تشهد نمو ابتكارات الاستدامة، واتطلع إلى العمل مع فرق الشركة وعملائها لمواصلة تنمية مزايا الاستدامة التي يمكن الحصول عليها من برمجيات أڤيڤا. كما أتطلع إلى التعاون مع شركائنا لمواصلة تحقيق التغير الإيجابي على نطاق واسع، لأننا ندرك بأن التعامل مع أزمة المناخ سيتطلب التعاون الموسع.