دل تطلق شاشات جديدة لتلبية احتياجات العمل والترفيه

أعلنت شركة دل تكنولوجيز عن طرح شاشاتها الجديدة طراز P-series وS-series والتي تناسب مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، وبأسعار تناسب الجميع لتلبي احتياجاتك على أفضل وجه ممكن.

تستهدف شاشات P-Series المهنيين الذين يتطلعون إلى زيادة إنتاجيتهم إلى أقصى حد، في حين أن شاشات S-series مخصصة للعائلات والطلاب وعموم المستهلكين الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بالترفيه والرفاهية.

شاشات دل الجديدة مثالية للمهنيين العاملين الذين يتطلعون إلى التمتع بالراحة طوال يوم العمل وسهولة الاتصال، كما تقدم شاشات Dell 27 / 24 USB-C Hub (P2725HE / P2425HE / P2425E) ميزات استثنائية لراحة العين بالإضافة إلى شبكة اتصال واسعة النطاق. وتناسب شاشات P-Series أولئك الذين يستخدمون جداول البيانات أو التحليلات أو المحتوى الرقمي في عملهم.

أهم الميزات:

تعزيز الإنتاجية: استمتع بمعدل تحديث متطور يبلغ 100 هرتز في شاشة ذات إطار رفيع للغاية، ودقة بجودة (FHD/WUXGA 1920x1200)، مع تقنية IPS للحصول على تجربة مشاهدة فريدة ومتناسقة الألوان.

مشاهدة مريحة: تتميز الشاشة بشهادة TUV Rheinland لراحة العين من فئة الأربع نجوم. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزة ComfortView Plus لتقليل التعرض للضوء الأزرق من 50% إلى أقل من 35%، مما يساعد في تقليل علامات إجهاد العين.

إمكانية الاتصال العريض: يمكنك تحويل شاشتك إلى مركز لتعزيز الإنتاجية باستخدام منفذ RJ45 للاتصال عبر شبكة إيثرنت سلكية واستخدام الكابل الفردي USB-C (توصيل طاقة يصل إلى 90 وات). كما تعزز منافذ الاتصال العريضة سهولة الاتصال بمجموعة متنوعة من الأجهزة. كما تم تحدي منفذ USB-A إلى USB-C لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من منافذ الاتصال لتسهيل الاتصال بالأجهزة الخارجية ولتوفير ميزة الشحن السريع.

تصميم انسيابي: يمكنك الاتصال بأجهزتك الخارجية بسهولة من خلال منافذ الوصول السريع الموجودة على الإطار السفلي ويمكنك توصيل مكبر صوت إضافي (يُباع بشكل منفصل). كما تأتي الشاشة مزودة بحامل قابل لضبط الارتفاع والإمالة والدوران.

كما أطلقت أيضًا شركة دل شاشات مقاس (27 / 24 / 22 وهي (P2725H / P2425H / P2425 / P2225H)، المُعدة خصيصًا للمهنيين الذين يتطلعون إلى العمل على مدار اليوم وتعزيز الإنتاجية دون توقف. وهذه الشاشات غير مزودة بمنافذ USB-C للتحميل.

ولتلبية احتياجاتك المختلفة، طرحت شركة دل شاشات جديدة من طراز S-series، وهي شاشات Dell 24 / 27 (S2425H/HS، وS2725H/HS/DS)، والتي تأتي بتصاميم وميزات استثنائية لضمان تنوع الاستخدام والراحة اليومية. وتجمع هذه الشاشات بين أداء الشاشة الفريد من نوعه بالإضافة إلى ميزات حديثة للصوت بغرض الترفيه اليومي، وميزات سهولة الاستخدام في تصميم رائع، مما يعكس رغبة شركة دل في مواصلة تعزيز إعدادات المكتب المنزلي والترفيه للمستخدمين.

أهم الميزات:

ميزات بصرية استثنائية بالإضافة إلى مميزات الترفيه: دقة QHD وFHD مقاس 27 بوصة، وشاشات FHD IPS مقاس 23.8 بوصة معتمدة من TUV Rheinland® لراحة العين من فئة الأربع نجوم، وتقنية ComfortView Plus للمساعدة في تقليل انبعاثات الضوء الأزرق إلى 35% أو أقل، ومعدل تحديث 100 هرتز (VRR لـ S2725DS) فقط لتقديم مرئيات حركة سلسة مثالية للمستخدمين العاديين. ويمكن للمستخدمين الانتقال بسلاسة بين البث والألعاب غير الرسمية باستخدام منافذ توصيل HDMI المزدوجة المدمجة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بألوان نابضة بالحياة مع تغطية ألوان sRGB بنسبة 99% ونسبة تباين تبلغ 1500:1.

إمكانات صوتية فريدة: يمكنك الآن تعزيز التجربة الصوتية باستخدام مكبرات الصوت المزدوجة المدمجة بقدرة 5 وات التي تقدم صوتًا جهيرًا عميقًا وقويًا مما يعكس قدرات صوتية مذهلة. ويمكن الآن الاستماع إلى الصوت المسجل مسبقًا من خلال شاشة S2725DS الجديدة والاستمتاع بتحديث الصوت على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة الاختيار من بين 5 إعدادات مسبقة (عادي، فيلم، ألعاب، موسيقى، صوت) وملف صوتي واحد قابل للتخصيص ليناسب جميع احتياجاتك.

تصميم حديث: تأتي الشاشات مزودة بإطارات رفيعة للغاية في شكل عصري وجميل ونمط مزخرف رقيق في الخلف مما يقدم تصميمًا عصريًا مثاليًا لأي مساحة. تأتي هذه الشاشات باللون الأبيض الرمادي الذي يريح العين، ويتوافق مع احتياجاتك. كما يمكنك الآن الاستمتاع بالراحة طوال اليوم من خلال الحامل القابل لضبط الارتفاع المزود بوظائف الإمالة والدوران (متوفر في الطرازات S2425HS/S2725HS/S2725DS فقط).

راحة استثنائية: تأتي الشاشات مزودة بالتوصيلات الأساسية المريحة وتوصيلات ثانوية جانبية لمنافذ إدخال متعددة، لتوصيل أجهزة متعددة. كما يمكن التنقل بين قوائم العرض على الشاشة OSD وإدارتها باستخدام ريموت التحكم الجديدة والأزرار الموجودة في ظهر الشاشة.

تعزيز الاستدامة: ولأن شركة دل شركة رائدة في مجال الشاشات في العالم، تواصل الشركة التزامها نحو تعزيز الاستدامة عبر مجموعة شاشاتها بأكملها. كما تمكننا عمليات التطوير الهندسي والاختبارات الصارمة من أن نصبح رواداً في مجال ابتكار المواد، ودمج مواد جديدة معاد تدويرها مثل الألومنيوم والزجاج في تصميم شاشاتنا.

وقد تم تطوير الشاشات الجديدة P وS باستخدام 85% من بلاستيك معاد تدويره، وفولاذ معاد تدويره بنسبة 50%، وألومنيوم معاد تدويره بنسبة 100% وما لا يقل عن 20% من الزجاج المعاد تدويره. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق شاشات P-Series مع أحدث المعايير البيئية مثل EnergyStar®، وEPEAT® Gold، وTCO، وTCO Edge، ومع تصنيف EPEAT Climate+™‎ الجديد، حيث تستوفي هذه الشاشات أفضل معايير الصناعة فيما يتعلق بالحد من انبعاثات الكربون.

كما يمكنك الآن توفير الطاقة عندما لا تكون الشاشة قيد الاستخدام من خلال وضع PowerNap عبر خاصية Dell Display Manager، والذي يعمل على تعتيم الشاشة أو وضعها في وضع السكون ويقلل من استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 14.8%. وأخيرًا، يتم شحن جميع شاشاتنا في صناديق مصنوعة من محتوى متجدد بنسبة 100% ويمكن إعادة تدويرها، بالإضافة إلى أنها مزودة ببطانة مستدامة مصنوعة من الألياف.