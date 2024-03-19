الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل مسار إجباري| مواعيد الحلقات والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يشارك مسلسل مسار إجباري في الماراثون الرمضاني 2024، الذي يضم أعمال درامية متنوعة مع قصص الدراما الاجتماعية والسياسية والأكشن.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري

 

مسلسل مسار إجباري ينتمي لنوعية 15 حلقة والتي ستعرض يوميا يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء
والإعادة الساعة 6:45 صباحا


والإعادة الساعة 5:10 صباحا

ويعرض على قناة CBC الساعة 6:05 مساء
والإعادة الساعة 9:45 صباحا

ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء


قصة مسلسل مسار إجباري وأبطاله

 

يتصدر قصة مسلسل مسار إجباري كل من الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، بمشاركة مميزة من نجوم الدراما " صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.

 

تدور أحداث مسلسل “مسار إجباري” في 15 حلقة، حول شابان تجمعهما ظروف اجتماعية صعبة، تقوي علاقتهما لتكشف الأحداث بعد ذلك سرا خطيرا في حياتهما

 

كان قد شارك أحمد داش في رمضان الماضي من خلال مسلسل “الصندوق”، مع  هدى المفتي، سماح أنور، على قاسم، وعدد من ضيوف والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبدالمنعم.

 

بجانب مشاركته مع محمد رمضان بمسلسل جعفر العمدة بطولة زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، أحمد فهمين، طارق الدسوقي، أحمد فتحي، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، سلوى عثمان، أحمد عبدالله، جوري بكر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي..

مواد متعلقة

لانش بوكس وزوجة واحدة لا تكفي| مواقف درامية رفضها المشاهد في رمضان 2024

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي| ردود فعل أبطاله تجاه مطالبات إيقافه

وائل الفشني يفتتح سهرات الأوبرا الرمضانية 2024

ليلة غنائية خاصة مع أشهر تترات دراما رمضان في الأوبرا

أصالة تتغنى بالترويدة الفلسطينية في "أصحاب الأرض" مع فرقة أكابيل.. فيديو

تترات رمضان 2024| جرأة اختيار رباعيات الخام بصوت وائل الفشني في "الحشاشين"

الأوبرا تواصل احتفالاتها بعيد الأم في الجمهورية

مسلسل لحظة غضب الحلقة التاسعة| صبا مبارك تعيد ثقتها بنفسها وظهور مقلق لدلائل جريمتها

الجريدة الورقية