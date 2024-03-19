OPPO تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Reno11 الجديدة

أعلنت OPPO، عن إطلاقها لسلسلة هواتف Reno11 الجديدة كُلياً في السوق المصرية 3 أبريل القادم، ويزيد من حماسة وروعة هذا الإطلاق المُميز الشراكة بين أوبو والفنان عمرو دياب، ليصبح سفير العلامة التجارية لشركة OPPO في الشرق الأوسط وإفريقيا.



تسعى OPPO من خلال الشراكة مع عمرو دياب إلى تحقيق التكامل بين أحدث التكنولوجيات المتطورة مع الأثر الكبير للموسيقى، ولهذا فمن المتوقع تحقيق OPPO تطوراً مُبتكراً في تصوير البورتريه حيث تعكس كل صورة الذوق الفني العالي والتأثر بالموسيقى، مما يعد المستخدمين بتجارب لا مثيل لها وغير مسبوقة.

وتخطط الشركة لإطلاق أثنين من الهواتف من سلسلة Reno التي حققت نجاحات كبيرة حول العالم، والهاتفان الجديدان هما OPPO Reno11 F 5G و OPPO Reno11 5G ، ويقدم الهاتفان الرائدان تجارب رائعة للمستخدمين مع تصميم أنيق وقدرات استثنائية للتصوير.

ويُعتبر التصميم الفريدة لسلسة هواتف Reno جزء لا يتجزأ من هوية العلامة التجارية الخاصة بشركة OPPO ويُعد كذلك انعكاسًا لأسلوب الشركة والعلامة التجارية ككل. ويأتي الهاتف الجديد OPPO Reno11 5G بلونين رائعين مستوحيين من جمال وروعة الطبيعة وهما الأخضر والرمادي. في حين يأتي الهاتف المُميز OPPO Reno11 F 5G بلونين كذلك وهما الأزرق والأخضر.

ويجذب OPPO Reno11 5G الانتباه بأناقته المُتناهية مع نظام تصوير البورتريه الرائد Ultra-Clear Portrait Camera System وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل ونظام OIS لتثبيت الصور. على الجانب الأخر، يتسم الهاتف الجديد Reno11 F 5G بتصميم جذاب ومُميز مع كاميرا ثلاثية فائقة الدقة 64 ميجا بكسل، فضلاً عن شاشة رائعة AMOLED بمُعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويأتي الهاتف الرائع Reno11 F 5G مع سمات مُميزة وفريدة مما يزيد من قوة ومتانة الهاتف والذي حصل على تصنيف IP65 في مقاومة المياه والغبار لأول مرة في كافة الهواتف الخاصة بسلسلة Reno.

قالت رغدة عامر، مدير العلاقات العامة والاتصال بشركة OPPO مصر، "نلتزم في OPPO بإطلاق التكنولوجيات والابتكارات المُتقدمة حيث نسعى لتلبية احتياجات كل عملائنا حول العالم في وفي السوق المصري على وجه الخصوص. ويُعتبر إطلاق سلسلة OPPO Reno11 طفرة جديدة في سلسلة هواتفنا المميزة، مع الاستمرار في الارتقاء بفنون التصوير عبر هواتفنا المُبتكرة مع مميزات رائعة وتجارب لا مثيل لها يتمتع بها المستخدمون في كل مكان. ويؤكد إطلاقنا لأحدث ابتكاراتنا في السوق المصري التزامانا بتقديم احدث ابتكاراتنا لعملائنا في مصر مع إعادة تعريف التميز وأفضل مستويات الأداء في تكنولوجيات الهواتف الذكية."