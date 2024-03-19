طرح سلع غذائية مدعمة طوال شهر رمضان بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، طرح السلع الغذائية المدعمة ، خلال شهر رمضان المبارك ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرؤساء الوحدات المحلية ، بضرورة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ضمن مبادرة “خفض الأسعار”.

وأكد محافظ المنيا، تقديمه كافة سبل الدعم مع التوسع في تنفيذ العديد من المبادرات، سواء من الدولة أو القطاع الأهلى ، بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة ، وتقديم المساعدات من مؤسسات المجتمع المدني طوال شهر رمضان الكريم ، للأسر الأكثر احتياجا لدعم المشاركة المجتمعية .

وعلى مدار الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم ، أعلنت الوحدات المحلية لمراكز ، ( سمالوط - مطاى - بني مزار) شمال المنيا ، عن طرح 14250 كرتونة مواد غذائية مدعمة للمواطنين ، بسعر 100 جنية الكرتونة ، منها 10 الآف كرتونة بمنفذ بيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية ، بحي شمال مدينة سمالوط ، إلي جانب طرح لحوم حمراء بسعر 280 جنيه للكيلو ، و4250 كرتونة مدعمة بقري ، (شلقام ـ ساقولا - عزبة خميس - ابوجرج - بني صامت - الناصرية - صفط - صندفا) ، وحي شمال بمركز ومدينة بني مزار.

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، جهودها في التوسع في منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية الأساسية ، بأسعار مخفضة وتوزيع كراتين مدعمة لكافة المواطنين المستحقين ، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" لتخفيف العبء عن كاهل الموطنين ، وتوفير احتياجاتهم بالمنافذ بتخفيضات ، تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وفى مركزي، ( ملوي ـ ديرمواس) جنوب المنيا ، طرحت الوحدات المحلية 19250 كرتونة سلع غذائية ، بسعر 100 جنيه ، تحتوى على ، ( ٢ ك سكر - كيلو أرز - كيلو مكرونة - باكو شاي) ، منها 7000 كرتونة مدعمة بمدينة ملوي ، حيث تمت أعمال التوزيع تحت إشراف الوحدة المحلية بقري ، ( الريرمون - التابوت - البرشا - الشيخ شبيكة - المعصرة - دير البرشا - قرية الإدارة) ، بضمان تحقيق العدالة الإجتماعية ووصول الدعم لمستحقيها .

وفى مركز ومدينة ديرمواس ، تم توزيع 12250 كرتونة مواد غذائية مدعمة ، جاءت توزيعها بواقع 2000 كرتونة ، بعدد من العزب والتوابع المتفرقة من مدينة ديرمواس ، و 8000 كرتونة بالوحدات القروية الخمس ، شملت ، ( تل بني عمران - كفر خزان - نزلة البدرمان - بني حرام - دلجا )، بالإضافة ، إلي توزيع 2250 كرتونة بعزب ، (علي سيد - مصري - المعمارية الغربية).

وفى مركزي (المنيا - أبوقرقاص) ، وزعت الوحدة المحلية لمركز المنيا ، بالتنسيق مع إدارات التموين بالبندر ، عدد 2550 كرتونة مواد الغذائية مدعمة بحي غرب المدينة وقرية نزلة حسين ، فضلاً عن تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق ، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية ، للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعتمدة وصلاحية المنتجات المعروضة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ، من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية.

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ، جهودها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ، إلى جانب التوسع في إقامة شوادر ومنافذ البيع ، وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعارها المخفضة ، بالتنسيق مع إدارة التموين ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المنافذ والتخفيضات الموجودة بها.