الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيهاب يونس وعبد الرحمن بلاله ضيفا الحضرة في الأوبرا

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى ضمن أنشطة الثقافة المصرية، حفلا غنائيًا خلال الشهر المعظم وفي إطار الليالى الرمضانية التى تنظمها دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد  

 

موعد حفل الحضرة في الاوبرا

ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الجمعة 22 مارس على المسرح المكشوف بمشاركة المنشدان إيهاب يونس وعبد الرحمن بلاله . 

البرنامج الغنائي لحفل الحضرة

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الاناشيد والابتهالات وقصائد المديح التراثية الدينية منها ابتهال الصائم ، البرده ، الي المدينة، اننا فقراء، اول كلامي بمدح، زي النبي ، يامجلي القمر بالنور ، خذوني علي عيبي ،خذني اليك ، نور البدر، المسك فاح ياللي انت رايح للنبي ، مدد ياسيدة ، ادركنا يا الله ، اهلا رمضان وغيرها . 

 

 

الجدير بالذكر أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي تأسست عام 2015، بهدف الحفاظ على التراث الروحانى للذكر والمديح ، وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف الذين ينشدون مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من "محيي الدين بن عربي"، و"الحلاج"، و"ابن الفارض" وغيرهم، وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية في مصر ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

 

 

 

 

 

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