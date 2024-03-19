Microsoft تخطط لمزيد من إعلانات الذكاء الاصطناعي المسبقة

من المتوقع أن يكون ربيعًا مزدحمًا لشركة Microsoft، التي لديها العديد من الأحداث المخطط لها خلال الأشهر القليلة المقبلة. ليس هناك حدث يركز على العمل ومساعد الطيار هذا الخميس فحسب، ومن المؤكد تقريبًا أن عرض Xbox سيأتي في أوائل يونيو، ولكن Build تلوح في الأفق. من المقرر أن يستمر مؤتمر المطورين الرئيسي للشركة في الفترة من 21 مايو حتى 23 مايو. ومع ذلك، يبدو أن ثلاثة أيام ليست طويلة بما يكفي لحشر كل ما تريد Microsoft التحدث عنه.

أرسلت الشركة إلى Engadget دعوة لحضور حدث خاص سيعقد في 20 مايو، أي اليوم السابق لبدء عملية البناء. التفاصيل قليلة، لكن مايكروسوفت تقول إن الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا سوف يتعمق في "رؤية الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة والبرامج". لن يكون هناك بث مباشر للإحاطة، لكن المراسلين الذين يحضرون شخصيًا سيتعرفون على الأخبار أولاً ويحصلون على عروض توضيحية عملية.

تمتلك Microsoft "رؤية للذكاء الاصطناعي" تمتد عبر الأجهزة والبرامج، وتتوافق مع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الشركة تستعد لإصدار أول "أجهزة كمبيوتر شخصية تعمل بالذكاء الاصطناعي". من المتوقع أن يتضمن حدث هذا الأسبوع على الأقل الإصدارات التجارية والتجارية من OLED Surface Pro 10 وSurface Laptop 6.

قد لا تصل المتغيرات الاستهلاكية للأنظمة إلا في وقت لاحق من هذا الربيع، على الرغم من أنه من المتوقع أن تحتوي على ترقيات كبيرة للمعالج من شأنها أن توفر "مكاسب هائلة في الأداء والكفاءة"، وفقًا لـ Windows Central. ومن المقرر أن تحتوي على Intel Core Ultra أو Snapdragon رقائق X Elite مع وحدات المعالجة العصبية من الجيل التالي.

ويقال إن هذه الرقائق قادرة على دعم ميزات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا التي تخطط مايكروسوفت لإحضارها إلى نظام التشغيل Windows في وقت لاحق من هذا العام، مثل Copilot الموجود على الجهاز وأداة تسمى AI Explorer. تم وصف الأخير على أنه جدول زمني قابل للبحث لجميع أنشطتك على الجهاز.