YouTube يضع قواعد جديدة لمقاطع الفيديو الواقعية بواسطة الذكاء الاصطناعي

تتجادل العديد من الشركات والمنصات حول كيفية التعامل مع المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي لأنه أصبح أكثر انتشارًا. أحد المخاوف الرئيسية للكثيرين هو تصنيف هذه المواد لتوضيح أن نموذج الذكاء الاصطناعي قام بإنتاج صورة أو مقطع فيديو أو مقطع صوتي. ولتحقيق هذه الغاية، وضع يوتيوب قواعده الجديدة لتصنيف مقاطع الفيديو المصنوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

بدءًا من اليوم، ستطلب المنصة من أي شخص يقوم بتحميل مقطع فيديو ذو مظهر واقعي "مصنوع باستخدام وسائط معدلة أو اصطناعية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي" أن يصنفه من أجل الشفافية. يعرّف موقع YouTube المحتوى الواقعي بأنه أي شيء يمكن للمشاهد "أن يخطئ بسهولة" في أنه شخص أو حدث أو مكان حقيقي.



إذا استخدم منشئ المحتوى نسخة اصطناعية من صوت شخص حقيقي لرواية مقطع فيديو أو استبدل وجه شخص ما بوجه شخص آخر، فسيحتاج إلى تضمين تصنيف. سيحتاجون أيضًا إلى تضمين الإفصاح إذا قاموا بتغيير لقطات لحدث أو مكان حقيقي (على سبيل المثال عن طريق تعديل منظر المدينة الحالي أو جعله يبدو وكأنه مبنى حقيقي يحترق).

يقول يوتيوب إنه قد يطبق أحد هذه التصنيفات على مقطع فيديو إذا لم يقم منشئ المحتوى بذلك، "خاصة إذا كان المحتوى المعدل أو الاصطناعي لديه القدرة على إرباك الناس أو تضليلهم". ويشير الفريق إلى أنه على الرغم من رغبته في منح منشئي المحتوى بعض الوقت للتعود على القواعد الجديدة، فمن المرجح أن يعاقب يوتيوب أولئك الذين ينتهكون السياسة باستمرار من خلال عدم تضمين تصنيف عندما ينبغي عليهم ذلك.

ستبدأ هذه التصنيفات في الظهور عبر YouTube في الأسابيع المقبلة، بدءًا من تطبيق الهاتف المحمول ثم سطح المكتب وأجهزة التلفزيون. ستظهر في الغالب في الوصف الموسع، مع ملاحظة أن الفيديو يتضمن "محتوى معدلًا أو اصطناعيًا"، مضيفًا أن "الصوت أو العناصر المرئية تم تحريرها بشكل كبير أو إنشاؤها رقميًا".

لن يحتاج منشئو المحتوى إلى تضمين التصنيف إذا كانوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي فقط للمساعدة في أشياء مثل إنشاء البرنامج النصي أو الخروج بأفكار لمقاطع الفيديو أو إنشاء التسميات التوضيحية تلقائيًا. لن تكون التصنيفات ضرورية لـ "المحتوى غير الواقعي بشكل واضح" أو إذا كانت التغييرات غير مهمة. إن ضبط الألوان أو استخدام المؤثرات الخاصة مثل إضافة تمويه الخلفية وحده لن يتطلب من منشئي المحتوى استخدام تصنيف المحتوى المعدّل. ولن يتم تطبيق مرشحات الإضاءة أو مرشحات التجميل أو التحسينات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يقول موقع YouTube إنه لا يزال يعمل على عملية طلب إزالة مُجددة للمحتوى الاصطناعي أو المعدل الذي يصور وجهًا أو صوتًا حقيقيًا يمكن التعرف عليه. وتخطط لمشاركة المزيد من التفاصيل حول هذا الإجراء المحدث قريبًا