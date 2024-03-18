شركة النشر التابعة لـ YouTuber Dunkey تطرح أول لعبة لها في 9 مايو

أضاف نجم YouTube Dunkey، المعروف أيضًا باسم videogamedunkey أو Jason Gastrow، نشر الألعاب إلى سيرته الذاتية. لقد أنشأ شركة تسمى Big Mode العام الماضي، والتي ستصدر عنوانها الأول في 9 مايو. Animal Well هي لعبة منصة Metroidvania جانبية ستظهر على PS5 وNintendo Switch وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. هناك مقطع دعائي ينضح تمامًا بمزايا الألعاب القديمة.



الآن، Dunkey لم يصنع هذه اللعبة. Big Mode هو ناشر وليس مطورًا. تقف شركة تدعى Shared Memory وراء Animal Well، وهي مجرد مطور منفرد يدعى Billy Basso. لقد كان يعمل على اللعبة لمدة سبع سنوات ويظهر عمله الشاق من المقطع الدعائي.

يبدو أن Animal Well يميل قليلاً إلى المخدر. هناك لوحة ألوان مذهلة، وموسيقى تصويرية ثقيلة، وبالطبع قطة بيضاء عملاقة تشغل الشاشة بأكملها. يبدو أيضًا أن هناك أقسامًا صعبة للمنصات وأنواع شكا من القوة التي تتواجد في نوع Metroidvania. على أية حال، يبدو هذا بمثابة مقبلات لذيذة أخرى قبل إصدار Hollow Knight: Silksong أخيرًا في عام 2087.

على الرغم من أن Basso لم يصدر أي ألعاب بمفرده حتى الآن، إلا أن المطور عمل على Octodad: Deadliest Catch وBugsnax، من بين ألعاب أخرى. أما بالنسبة إلى Dunkey، فهو أحد مستخدمي YouTube، لكنه يتمتع بذوق جيد جدًا. إنه يعرف أشياءه ويحب تدمير الألعاب السيئة. إذا سبق لك أن رأيت أحد الميمات التي تثير غضب شخصية Knack المحاصرة على PlayStation، فمن المحتمل أن Dunkey كان له علاقة بالأمر.

Animal Well هي أول لعبة تنشرها Big Mode، ولكنها ليست الأخيرة. لدى الشركة خطط كبيرة للمستقبل، بما في ذلك لعبة إطلاق النار تسمى Star of Providence. يقبل Big Mode أيضًا الطلبات المقدمة من المطورين، ولكن ليس إذا كانت اللعبة تتضمن "NFTs أو تشفير أو blockchain". لو كان لدى ستاربكس فقط مثل هذا الذوق المميز.