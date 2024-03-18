3 فرق مصرية تحصد المراكز الأولى في مسابقة هواوي

كرمت شركة هواوي، الطلاب الفائزين في النهائيات الإقليمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة شمال أفريقيا 2023-2024، والتي اختتمت فعالياتها في تونس.

وقد أظهر الطلاب المصريين أداء متميزاً في النهائيات الإقليمية للمسابقة التي شارك فيها 30 فريقًا من 9 دول في شمال أفريقيا، (شمال وغرب ووسط أفريقيا)، وتمكنوا من التأهل إلى الصين للتنافس مع طلاب من جميع أنحاء العالم بعد أن فازوا بسلسلة من الاختبارات في ثلاث مسارات: السحابة والشبكات والحوسبة.

حيث حصل على الجائزة الكبرى في مجال السحابة: محمود همام من جامعة القاهرة، وأمير محمد من جامعة المنصورة، وعمر أكرم من الكلية الكندية (CIC).

كما حصل على المركز الأول في مجال الشبكات: أحمد سعد من جامعة بنها، وعلاء عبد الفتاح من الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، ونادر محمد من جامعة السويس.

كما جاء في المركز الثاني في مجال الحوسبة: أميرة أحمد إبراهيم من جامعة القاهرة، وأحمد الشرقاوي من جامعة المنصورة، ويوسف محمود من جامعة 6 أكتوبر.

جاء ذلك تحت تدريب وإشراف الدكتور أحمد عثمان من جامعة السويس، والدكتورة أسماء عتمان من المعهد القومي للاتصالات، والدكتور محمد الموجي من جامعة المنصورة، حيث تأهلت هذه الفرق للتنافس في الجولة النهائية التي ستقام في الصين في مايو 2024، ولضمان استعدادهم للمرحلة النهائية من المسابقة، سيشارك الطلاب، في معسكر تدريبي للإعداد الشامل.

وفي هذا الإطار، قال السيد جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: "نؤمن في هواوي بدعم وتمكين وتعزيز المواهب الشابة في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من منطلق أن الشباب هم مفتاح التقدم في المجال الرقمي، وبالتالي، تحرص هواوي على تنشئة جيل مجهز للتكيف والازدهار في بيئة ديناميكية دائمة التغير. وتجسد هذه المسابقة القيم الأساسية للتعاون والتميز والابتكار، والتي تعتبر ضرورية للتنمية المستدامة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وقال عدنان بن حليمة، نائب الرئيس المسؤول عن العلاقات العامة في شركة هواوي شمال أفريقيا: "حتى الآن، نجحنا في تدريب أكثر من 80 ألف طالب في مجالات مختلفة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني"، وغيرهم." مضيفاُ: "نسعى جاهدين لمشاركة خبرتنا العالمية والمساهمة في تطوير الأنظمة التي تهدف إلى توجيه نمو هذا القطاع الرئيسي مع شركائنا المحليين والإقليميين. ومع ذلك، هناك شرط أساسي لهذا التحول الرقمي، وهو تطوير رأس المال البشري. وبدونه، لن يكون من الممكن تحقيق التقدم وإنشاء النظم البيئية المحلية. وفي هذا السياق، نحن نبذل قصارى جهدنا لمشاركة معرفتنا التكنولوجية ونسعى لدعم الشباب في جميع البلدان التي نعمل فيها، بهدف تعزيز رأس المال البشري".

الجدير بالذكر أن مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ انطلاقها في عام 2016، رسخت مكانتها كحدث بارز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فهي منصة أساسية تسعى بفاعلية إلى تنمية المواهب الشابة وتزويدهم بالمهارات اللازمة. وهذا يؤكد التزام هواوي بتعزيز نمو الطلاب الشباب وتمكينهم ليصبحوا قادة المستقبل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فستضم المرحلة النهائية من نسخة 2024، أكثر من 20 ألف طالب وطالبة من 500 جامعة، مما يخلق بيئة غامرة لتبادل المعرفة وتعزيز المهارات على نطاق عالمي.