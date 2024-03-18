Sony توقف إنتاج PS VR2 مؤقتًا لتراكم الوحدات غير المباعة

لا يبدو أن جهاز PlayStation VR2 قد حقق نجاحًا كبيرًا لشركة Sony. وبعد ما يزيد قليلاً عن عام من ظهور سماعات الرأس لأول مرة، أوقفت الشركة الإنتاج مؤقتًا حتى تتعامل مع مخزون من المخزون غير المباع، وفقًا لبلومبرج.

يقال إن الشركة أنتجت أكثر من 2 مليون وحدة. وفقًا للمحللين في IDC، باعت الشركة حوالي 1.7 مليون سماعة رأس في عام 2023. ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لشركة Sony هو أن المبيعات تباطأت بشكل ملحوظ على مدار العام. غالبًا ما ترتفع مبيعات الأجهزة قبل العطلات، لكن الربع الرابع كان أكثر فترة مبيعات أبطأ حتى الآن بالنسبة لـ PS VR2 لكل IDC - تقول الشركة إن سوني باعت 325200 وحدة فقط خلال تلك الأشهر الثلاثة.

إن ندرة الألعاب الجذابة (أو على الأقل التصور الذي يحدث في هذه الحالة) لم تساعد في جعل جهاز PS VR2 جذابًا للمشترين المحتملين. بشكل عام، أصدرت شركة Sony أربع تجارب VR فقط لسماعات الرأس ولم تعلن بعد عن أي ألعاب أخرى للطرف الأول للمنصة. كما أغلقت مؤخرًا استوديو لندن الخاص بها، وهو أحد المطورين القلائل داخل الشركة الذين كانوا يصنعون ألعاب الواقع الافتراضي. ربما يكون الافتقار إلى التوافق مع الإصدارات السابقة للألعاب من سماعة رأس PS VR الأصلية قد أضر بآفاق النموذج الحالي أيضًا.

في مراجعتنا، أعطى كبير المحررين Devindra Hardawar جهاز PS VR2 درجة 84، وشعر أنه على الرغم من أنها سماعة رأس رائعة بشكل عام، إلا أن السعر المرتفع والشكوك حول الدعم طويل المدى كانت بمثابة مخاوف كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل سماعة الرأس فقط مع جهاز PS5، ولكن قد يكون ذلك على وشك التغيير.

كشفت شركة Sony مؤخرًا أنها كانت تختبر الدعم الرسمي للكمبيوتر الشخصي لجهاز PS VR2، وتأمل في طرح ذلك في وقت لاحق من هذا العام. من المحتمل أن يمنح ذلك الشركة قاعدة عملاء أكبر بكثير لأولئك المهتمين بالأجهزة ولكنهم لا يريدون جهاز PS5. وعلى هذا النحو، قد يساعدها ذلك في بيع بعض مخزونها. شيء آخر من شأنه أن يساعد هو خفض السعر. بسعر 550 دولارًا، يكلف PS VR2 أكثر من PS5، وهو أمر سخيف.