مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة| دلائل جديدة في إثبات براء محمود البزاوي وضائقة مالية لزوجاته

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباريأحداث محورية، بدايةً من بسمة والدة أحمد داش التي قامت ببيع مصوغتها الذهبية لسداد إيجار المنزل.

بدأت ملامح جريمة قتل حبيبة التي بدأت في أولى حلقات المسلسل في الظهور أكثر فأكثر، حيث كانت تشرف على ملفات للأدوية المغشوشة وكانت على وشك كشفها للشرطة ومن الممكن أن يكون سبب رئيسي لقتلها.

ومن ناحية أخرى يحاول أحمد داش مراوغة جودي بكر والاستسلام لكل مطالبها ليعرف ماورائها وسبب تعاونها الغريب معه في عمله.

مسلسل مسار إجباري ينتمي لنوعية 15 حلقة والتي ستعرض يوميا يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء

والإعادة الساعة 6:45 صباحا



والإعادة الساعة 5:10 صباحا

ويعرض على قناة CBC الساعة 6:05 مساء

والإعادة الساعة 9:45 صباحا

ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء

يتصدر قصة مسلسل مسار إجباري كل من الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، بمشاركة مميزة من نجوم الدراما " صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.

تدور أحداث مسلسل “مسار إجباري” في 15 حلقة، حول شابان تجمعهما ظروف اجتماعية صعبة، تقوي علاقتهما لتكشف الأحداث بعد ذلك سرا خطيرا في حياتهما