شريحة Snapdragon 8s Gen 3 من Qualcomm أقل بكثير من معالجها الرئيس

إذا لم تكن مهتمًا بهاتف ذكي متوسط المدى ولكنك لا ترغب في دفع أسعار مميزة أيضًا، فإن شركة Qualcomm لديها حل ممكن. كشفت الشركة للتو عن معالج Snapdragon 8s Gen 3 الذي يقدم ميزات رائدة، ولكن الأداء أقل بقليل من Snapdragon 8 Gen 3.

تم تصميمه باستخدام عملية 4 نانومتر مع إعداد أساسي 1+4+3 (واحد رئيسي من نوع ARM Cortex X4 بتردد 3.0 جيجا هرتز، وأربعة نوى للأداء بتردد 2.8 جيجا هرتز وثلاثة نوى كفاءة بتردد 2.0 جيجا هرتز. وهذا بالمقارنة مع Snapdragon 8 Gen إعداد 1+5+2 الخاص بـ 3، لذا يقوم الطراز "s" بتبديل نواة الأداء بنواة الكفاءة. كما يعمل النواة الرئيسية في الشريحة الرئيسية أيضًا بشكل أسرع قليلاً عند 3.4 جيجا هرتز.

تستخدم الشريحة مودم X70 5G من الجيل السابق، على الرغم من أنها لا تزال تقدم دعم Wi-Fi 7. يمكنك أيضًا الحصول على تتبع الأشعة المسرع بواسطة الأجهزة للاستمتاع بتجربة لعب أكثر واقعية.

يوجد ذكاء اصطناعي مولد متعدد الوسائط على الجهاز يمكنه تشغيل نماذج لغوية كبيرة (LLMs) مع ما يصل إلى 10 مليار معلمة، مما يعني أنه سيدعم نماذج مثل Gemini Nano، إلى جانب مساعدي الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فهو يفتقر إلى بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الموجودة في شريحة 8 Gen 3. كما أنه يأتي مزودًا بمزود خدمة الإنترنت (ISP) الذي يستشعر دائمًا والذي تم تقديمه مع شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الأخير.

تضيف الشريحة الجديدة فئة فرعية أخرى إلى تشكيلة Qualcomm، خاصة إذا حسبت شرائح الجيل الأخير التي لا تزال مستخدمة في أجهزة مثل OnePlus 12R. ستظهر الشريحة في الهواتف الذكية Honor وiQOO وRealme وRedmi وXiaomi التي تم الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا الشهر، لذلك سيكون من المثير للاهتمام معرفة أسعارها مقارنة بالنماذج الرئيسية.