رئيس Hertz يتنحى بعد كارثة شراء Tesla EV

ذكرت بلومبرج أنه بعد مغامرة هيرتز الكارثية مع السيارات الكهربائية، سيتنحى الرئيس التنفيذي ستيفن شير عن منصبه. سيتم استبداله بالمدير التنفيذي للعمليات السابق لقسم robotaxi Cruise التابع لشركة جنرال موتورز، جيل ويست، الذي سينضم أيضًا إلى مجلس الإدارة.

بعد عام من خروجها من الإفلاس في عام 2020، قالت شركة هيرتز إنها ستحدث تحولًا في أعمال تأجير السيارات الخاصة بها من خلال شراء 100 ألف سيارة تيسلا الكهربائية. وقالت الشركة في ذلك الوقت: "ستقود شركة هيرتز الجديدة الطريق كشركة تنقل، بدءًا بأكبر أسطول لتأجير السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية". ساعد هذا الإعلان في رفع قيمة Tesla إلى تقييم تريليون دولار.

انضم شير إلى شركة Hertz بعد اتخاذ هذا القرار، ولكنه زاد من رهان Hertz على المركبات الكهربائية من خلال تقديم طلبات شراء مع Polestar وGM أيضًا. لم تشتر الشركة العديد من السيارات الكهربائية من شركات صناعة السيارات هذه، ولكن في النهاية، كان لديها حوالي 60 ألف سيارة من شركات صناعة السيارات الثلاث.

لكن الأمور سارت بشكل جانبي بعد ذلك. خفضت شركة تسلا أسعار سياراتها الكهربائية من طرازي Model 3 وModel Y بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع قيم إعادة البيع. بالإضافة إلى ذلك، قال هيرتز إن إصلاح سيارات تيسلا كان مكلفًا ولا يحظى بشعبية لدى المستأجرين.

ونتيجة لذلك، بدأت الشركة في تفريغ 20 ألف مركبة كهربائية، أي حوالي ثلث أسطولها المكهرب. وأدى ذلك إلى فرض رسوم قدرها 245 مليون دولار على شركة هيرتز وأكبر خسارة ربع سنوية لها منذ الوباء. كما تخلت شركات تأجير السيارات الأخرى مؤخرًا عن السيارات الكهربائية، حيث تخلصت شركة سيكست الألمانية من أسطولها بالكامل.

في هذه الأثناء، كان ويست واحدًا من تسعة مديرين تنفيذيين في شركة كروز تم فصلهم في أعقاب حادث شهد جر أحد المشاة بواسطة سيارة كروز بعد أن صدمته سيارة أخرى. واتهمت السلطات الشركة بحجب مقطع فيديو يُزعم أنه يظهر الضحية أسفل سيارتها.