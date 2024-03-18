LinkedIn تطور ألعاب داخل التطبيق لإلهائك عن البحث عن وظيفة

من المؤكد أن الجميع يربطها بالمتعة، قد تقدم قريبًا ألعابًا تعتمد على الألغاز لمنح مستخدميها شيئًا يمكنهم القيام به إلى جانب التواصل.

نشر باحث التطبيقات Nima Owji سلسلة من لقطات الشاشة على X في نهاية هذا الأسبوع توضح بعض الألعاب التي تعمل عليها LinkedIn، وقد أكدت الشركة منذ ذلك الحين الخطة لـ TechCrunch.

يقال إن نتائج الموظفين ستؤثر على كيفية تصنيف الشركات التي يعملون بها في الألعاب.

وفقًا لموقع TechCrunch، فإن العناوين التي تعمل عليها LinkedIn حتى الآن تشمل "Queens" و"Inference" و"Crossclimb". زودت LinkedIn المنشور ببعض الصور الأحدث للألعاب، ولكن بالنسبة للجميع الذين ينتظرون بفارغ الصبر طرحها، لا يوجد جدول زمني حتى الآن لموعد إصدارها.

ليس من الواضح ما إذا كانت الألعاب ستكون متاحة بالكامل للمستخدمين مجانًا أم أنها مخصصة للمشتركين المدفوعين في LinkedIn.