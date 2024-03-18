وزير الصحة يبحث مع سفير إسبانيا توسيع التعاون في خدمات زراعة الأعضاء ونقل الدم

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، السفير ألفارو ايرانزو ، سفير إسبانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في ديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الإسبانية على كافة الأصعدة والمستويات، لاسيما الرعاية الصحية، مؤكداً الحرص على تطوير وتعزيز أواصر التعاون المشترك، بما يضمن الارتقاء بكافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش فرص التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات الصحية، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية AECID، والذي يتضمن تدريب الفرق الطبية والتمريض والفئات المعاونة، بهدف رفع كفاءتهم والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض آخر التطورات في مجال تبادل الخبرات في تخصص أمراض الرمد، ورفع كفاءة الفرق الطبية في ذلك التخصص من خلال استقدام خبراء من أسبانيا وإرسال فرق طبية لتلقي التدريبات في أسبانيا، بالإضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجالي زراعة الأعضاء، ونقل الدم، من خلال تدريب الفرق الطبية المتخصصة، حيث أن أسبانيا تعد من الدول الرائدة في تلك التخصصات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مراجعة ما تم إنجازه في مشروعات الرعاية الصحية الجارية بين وزارة الصحة والسكان، ووكالة التعاون الإسبانية، بالإضافة إلى مجالات التعاون المحتملة بين الجانبين في تخصصات الرعاية الصحية الأولية، والطب الوقائي، والتغطية الصحية الشاملة، ورقمنة الخدمات الطبية، و تبادل الخبرات بين الجانبين في استراتيجية الصحة الواحدة التي تشمل الأمراض حيوانية المنشأ، وسلامة الأغذية والمياه، والتغيرات البيئية والمناخية، ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع استعرض جهود الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطنيين، منذ بداية الأحداث في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتابع الأزمة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية، والتي يجري من خلالها التنسيق مع المستشفيات المصرية التي تستقبل المصابين والجرحى القادمين من القطاع.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش خطة الوزارة ومحاور العمل في تقديم الخدمات العلاجية، والجراحات التخصصية المعقدة، والحالات الطبية الحرجة للأشقاء الفلسطينيين، مع رصد الأمراض المزمنة مثل الضغط، والسكري، والفشل الكلوي، والأورام، وكذلك تقديم الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستطرد «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا احتياجات الوزارة، لاسيما مستلزمات الأورام، لاستمرار تقديم الدعم الطبي للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون الخدمات الطبية في مصر، حيث أكد الوزير حرص مصر على تقديم كافة الخدمات للأشقاء في قطاع غزة.

حضر الاجتماع الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الطوارىء والرعاية الحرجة، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للتراخيص الطبية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة فاتن مسعد مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والدكتور رامي أبو العز مدير الإدارة العامة للرمد، والدكتور أحمد مروان أستاذ طب الأطفال بكلية طب جامعة عين شمس، ومن الجانب الإسباني، السيدة إيفا سواريز، ممثل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في مصر، والسيدة ماريتا إيراديير (المنسق العام للوكالة الإسبانية)، والدكتور فرناندوج توريجانو رئيس قسم جراحة الطوارئ بمستشفى جامعة جريجوريو مارانيون باسبانيا.