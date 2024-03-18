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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نتنياهو: ناقشت مع بايدن مستجدات الحرب في غزة وإجراءات القضاء على حماس

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه تحدث الليلة هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وناقشا مستجدات الحرب في غزة، بما في ذلك التزام إسرائيل بالقضاء على حماس وعودة جميع الأسرى لدى الحركة.

 وأوضح نتنياهو، في بيان لمكتبه: "تحدثت هذا المساء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. تحدثنا عن آخر التطورات في الحرب بما في ذلك التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب بأكملها القضاء على حماس والإفراج عن جميع مخطوفينا والضمان بأن غزة لن تعود تشكل تهديدا على إسرائيل".

وأكد أن "ذلك بآن واحد مع تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية التي تساعد في تحقيق هذه الأهداف".

 

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