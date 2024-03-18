شباب الصحفيين تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وجهت جبهة شباب الصحفيين، التهنئة الممزوجة بالوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان داعين المولي عز وجل في هذا الشهر الكريم أن يديم على مصر والمصريين الأمن والأمان والاستقرار

واكدت الجبهة في بيان لها ، على إن أبطال القوات المسلحة قدموا ملحمة وطنية رائعة جسدت أسمي معاني الفداء والتضحية حفاظاً على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الاثنين: انتصار العاشر من رمضان الموافق السادس من اكتوبر عام 1973 أعادت فية قواتنا المسلحة خير اجناد الأرض العزة والكرامة إلي مصر والعالم العربي، حيت سطر رجال الجيش بطولات عظيمة خلدت في تاريخ مصر الحديث بحروف من نور.

اضاف طواله: في هذه الأيام المباركة ونحن نستلهم روح الانتصار والعزيمةنجدد نحن شباب الصحفيين المهمومين بقضايا الوطن والمواطن العهد والوعد بدعم القيادة السياسية الحكيمة ومساندة الدولة المصرية حتى آخر نفس في حياتنا