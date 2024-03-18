ماذا ينتظر الزمالك بعد التوقف الدولي؟

تتواصل استعدادات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال فترة التوقف الدولي الحالية قبل اسئناف مبارياته المحلية والقارية.

وكان الزمالك قد تلقى الخسارة في أخر مباراتين أمام الأهلي والجونة في بطولتي كأس مصر والدوري الممتاز، ويبحث عن مصالحة جماهيره واستعادة نغمة الانتصارات بعد التوقف الدولي.

ماذا ينتظر الزمالك؟..

يستأنف الزمالك مبارياته بمواجهة قوية أمام مودرن فيوتشر يوم الأحد الموافق 31 مارس في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ثم يواجه بلدية المحلة في الدوري يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل.

ويتجدد اللقاء أمام فيوتشر يوم الأحد الموافق 7 من الشهر ذاته في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعدها يتجه الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس الموافق 11 من شهر إبريل، ثم تأتي قمة الدوري أمام الأهلي يوم الاثنين الموافق 15 من الشهر ذاته حيث يبحث الزمالك عن الثأر من هزيمته في نهائي كأس مصر 2022-2023 بهدفين دون رد.