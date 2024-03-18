دينا فؤاد تشعل أحداث الحلقة السابعة بمسلسل "حق عرب".. والجمهور يترقب مواجهتها مع العوضى

المسلسل يزداد تشويق وإثارة ويحظى بنسبة مشاهدة عالية



شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "حق عرب" للنجمين أحمد العوضى ودينا فؤاد، تطورا سريعا فى الأحداث التى تزداد تشويقا وإثارة حلقة تلو الأخرى، حيث وقعت "حنان الغرباوى" التى تجسدها ببراعة دينا فؤاد، في مصيدة عملها المنحرف، إذ اعتادت النصب على زبائن واتهامها لهم بالتحرش حتى الذهاب الى القسم وابتزاز "الزبون" بمبالغ كبيرة مقابل تنازلها على المحضر، ولكن في الحلقة السابعة لم يتنازل الرجل عن المحضر وصمم على كتابته، وأظهرت حنان خوفها الشديد كون هذه المرة لن تكون كالسابق، وخشية على افتضاح أمرها.

ومع تطور الأحداث قام فكرى صادق والد رباح "وليد فواز" بابلاغ "على السويركي" محمد أحمد ماهر، شقيق "عرب السويركي" احمد العوضى، بأنه شاهد حنان " دينا فؤاد " وهى ترتدى ملابس غريبة بصحبة رجل وذهبوا لقسم الشرطة وطلب منه أن يعرف قصتها بالضبط لأن ابنه رباح يريد أن يتزوجها، وعندما ذهب على لقسم الشرطة وجد أن هناك محضرين ضد حنان بنفس المشكلة، وهى سرقة موبيلات، وهنا قرر أن يبحث فى باقى الأقسام حتى يعرف الحقيقة الكاملة، يأتى ذلك بعد قيام رضا "وفاء مكي" بتهديد حنان "دينا فؤاد" بكشف أمرها وفضحها إذا لم تكمل عملها غير المشروع، ولم تجد حنان مفرا من عدم إطاعة أوامرها، وأثناء قيامها بالمتفق عليه وسرقة التليفون من الشخص الذى ركبت معه السيارة، تجمع عدد كبير من الناس حولهم، من بينهم كان والد رباح "وليد فواز" الذى تعرّف عليها بمجرد أن رآها.

ويترقب الجمهور معرفة "عرب" احمد العوضى بحقيقة ما تفعله حنان الغرباوى دينا فؤاد، وكيف ستكون المواجهة بينهما، خاصة بعد ما قرر عرب الزواج من حنان، واشتعلت السوشيال ميديا بالتكهنات حول رد فعل عرب بعد معرفته الحقيقة.



وحصدت دينا فؤاد الكثير من الإشادات على تقديمها دور حنان ببراعة وإتقان، واحتلت الصدارة فى الكوميكس بعد احترافها فى تجسيد شخصية بنت البلد وأيضا شخصية الفتاة الفهلوية اللعوب بإتقان وأداء متزن.



ويحظى مسلسل "حق عرب" بمتابعة جماهيرية كبيرة، ويلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.