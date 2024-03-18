الشباب والرياضة تستقبل بعثتي مصارعة الذراعين والجودو بعد العودة من دورة الألعاب الأفريقية

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدًا رسميًا يضم مساعده لقطاع البطولة الدكتور عبد الأول محمد والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الحافز والتكريم؛ لاستقبال بعثتي مصارعة الذراعين والجودو، وذلك بعد العودة من منافسات دورة الألعاب الأفريقية بغانا.



حيث حقق منتخب مصارعة الذراعين ١٩ ميدالية متنوعة، وبعثة منتخب الجودو حققت ٩ ميداليات متنوعة ساهمت في الحفاظ علي صدارة البعثة المصرية لدورة الألعاب الأفريقية المقامة بغانا ٢٠٢٤.



ونقل مساعد الوزير تهنئة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لابطال منتخبات مصارعة الذراعين والجودو علي النتيجة والأداء المتميز خلال منافسات الدورة الأفريقية والأرقام التي تم تحقيقها في مختلف المسابقات.